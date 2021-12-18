Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın bir de kardeşini görün! Güzelliğiyle ablasını gölgede bıraktı

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın bir de kardeşini görün! Güzelliğiyle ablasını gölgede bıraktı

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar'ın özel hayatı merak konusu oldu. Hakkında araştırma yapanlar, Hazal Çağlar'ın kız kardeşini görünce şaştı kaldı.

Anadolu'nun farklı kültürlerine aynı anda yer veren ve anlattığı hikayelerle herkesin beğenisini kazanan TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, cumartesi akşamları evlere konuk olmaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle izleyicisinden tam not alıyor.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen Gönül Dağı dizisi, genç yeteneklere fırsat tanıyarak kendi yıldızlarını yarattı.

Bu yeni yeteneklerden biri olan Hazal Çağlar, dizide Asuman karakterine hayat veriyor. Ramazan ile aşkın en güzel halini ekranlara taşıyan Çağlar, duru güzelliği ve sesi ile adında söz ettirmeyi başarıyor.

Rolünün altından başarıyla kalkan ve söylediği şarkılarla gönüllere dokunan oyuncunun özel hayatı, hayranları tarafından mercek altına alındı.

Hakkında araştırma yapanlar, güzel oyuncunun kız kardeşini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

KIZ KARDEŞİ GÜZELLİĞİYLE ABLASINI GÖLGEDE BIRAKTI

Sımsıcak bozkır hikayesini anlatan Gönül Dağı dizisinde belediye başkanının kızı Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar, en çok merak edilen oyunculardan biri.

Dizide kendisine aşık olan Ramazan ile yaşadıklarıyla ilgi çeken Çağlar, başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de büyük beğeni topluyor.

Hazal Çağlar'ın özellikle özel hayatı merak edildi ve bir kız kardeşi olduğunu görenler gözlerine inanamadı.

Kardeşlerin güzelliği ve birbirlerine olan benzerlikleri, sosyal medyada gündem oldu. Çağlar'ın hayranları, kız kardeşi için ''Güzelliğiyle ablasını sollar'' yorumlarında bulundu.

İşte Hazal Çağlar'ın benzerliğiyle dikkati çeken kız kardeşi…



