Gönül Dağı'nın Asuman'ı ilk kez bu kadar net konuştu, o iddiaları yalanladı! 'Çok gülüyorum o haberlere'

Gönül Dağı'nın Asuman'ı ilk kez bu kadar net konuştu, o iddiaları yalanladı! 'Çok gülüyorum o haberlere'

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar'ın estetik yaptırdığı iddia edilmişti. Çağlar, verdiği bir röportajda, ''Çok güldüm bu haberlere.'' diyerek iddiaları yalanladı.

TRT 1'in reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel hikayeleriyle cumartesi akşamları evlere konuk olmaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle izleyicisinden tam not alıyor.

Zaman zaman hüzünlendiren zaman zaman güldüren Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar ise başarılı performansı ile beğeni topluyor.

Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliği ve güçlü sesi ile de izleyicileri büyüleyen Hazal Çağlar, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Son zamanlarda cesur Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Çağlar, bu defa verdiği bir röportajla gündem oldu.

ESTETİK İDDİALARINI YALANLADI

Son dönemin yıldızı parlayan genç oyuncularından Hazal Çağlar'ın yıllar önce çekildiği fotoğraflar, estetik iddialarını beraberinde getirmişti.

Çağlar, Sabah'a verdiği röportajda, hakkında çıkan estetik iddialarını ilk kez net bir şekilde yalanladı.

26 yaşındaki oyuncu, ''Estetiğe nasıl bakıyorsunuz? Sizce estetik yaptırmak, eleştiri malzemesi olabilecek bir konu mu?'' sorusuna ''Kesinlikle eleştiri malzemesi olacak bir konu değil bence. İnsanları bu şekilde yaralamaya çalışmak bana çok acımasızca geliyor.

''ÇOK GÜLDÜM ÇIKAN HABERLERE''

Bu arada adım duyulmaya başladıkça beni de buradan vurmaya başladılar. Çocukken çekildiğim ya da ergenlik yaşlarımda çekildiğim fotoğrafları alıp bir sürü estetik operasyon geçirmişim gibi yayınlamışlar. Beni etkilemedi aksine çok güldüm bu haberlere. Henüz bir operasyon geçirmedim ama eğer ihtiyaç duyarsam estetik yaptırabilirim. Buna karşı değilim.'' yanıtını verdi.

''BİR ERKEĞİN AĞIR BİR DURUŞU OLMALI''

Hazal Çağlar, ''Bir erkekte sizi en çok ne etkiler?'' sorusunu ise şu şekilde cevapladı:

''Düşünceli, ilgili, alakalı bir erkek benim için en yakışıklı erkektir. Dürüstlük ve bunun zamanla getirdiği güven duygusu da çok önemli tabi. Bunun dışında ben dış görünüşe çok önem veren biri değilim. Bana göre duruştur insanı güzel gösteren. Bir erkeğin, biraz ağır bir duruşunun olması benim için önemli kriterlerden biri.''