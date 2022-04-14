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    • Gönül Dağı'nın Asuman'ı imaj değiştirdi, gören 'Dizideki kıza ne yaptın?' dedi! 'Büyücülere dönmüşsün'

    Gönül Dağı'nın Asuman'ı imaj değiştirdi, gören 'Dizideki kıza ne yaptın?' dedi! 'Büyücülere dönmüşsün'

    Gönül Dağı dizisinde yer alan Hazal Çağlar, saçlarını kestirdi. Kusursuz makyajı ve yeni hali ile hikaye paylaşan Çağlar'ın hayranları, "Dizideki kıza ne yaptın?" sorusunu sordu.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 20:45
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    Gönül Dağı'nın Asuman'ı imaj değiştirdi, gören 'Dizideki kıza ne yaptın?' dedi! 'Büyücülere dönmüşsün'

    9 Kasım 1995 yılında İstanbul'da hayata gözlerini açan Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi.

    Eğitimine önem verdiği görülen Çağlar akabinde, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne geçti.

    Ancak genç isim ilk bölümü ve aşkı olan oyunculuk alanında ilerlemeyi tercih etti ve ilk kez Aile Hükümeti projesi kamera karşısına geçti.

    Aile Hükümeti'nde Çağlar'ı tanımayanlar, TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı sayesinde tanıma imkanı buldu.

    Bozkırın bağrından kopan Anadolu insanının hikayelerini anlatan Gönül Dağı'nda yer alan Çağlar, Asuman'a hayat veriyor.

    Asuman karakterinin öne çıkmasına neden olan Ramazan'ı canlandıran Cihat Süvarioğlu, bu uyumun herkes tarafından beğenilmesini sağladı.

    Hem sesi hem güzelliği ile bir bütün olan Hazal Çağlar ise Asuman'ın her halini ustalıkla ekrana yansıttı.

    Dizi dışında sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Hazal Çağlar, saçlarını kestirdi ve yeni halini yayınladı.

    Cesur paylaşımlarıyla hayranlarının dikkatini çeken Hazal Çağlar'ı son haline yorum ve beğeni yağdı.

    Hazal Çağlar'dan eğlenceli paylaşımlar

    Hazal Çağlar'ın saçını kestirdiği anları sosyal medyadan paylaşması, hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Binlerce fan sayfası olan güzel isim, direkt yorumların odağı haline geldi.

    Yeni haliyle yine beğenilen Hazal Çağlar, filtreli pozuyla ise "Büyücülere dönmüşsün" yorumlarını aldı.

    Gönül Dağı nın Asuman ı imaj değiştirdi, gören Dizideki kıza ne yaptın? dedi! Büyücülere dönmüşsün #1

    Sette ve set dışında olan eğlenceli anlarını paylaşan Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ile oldukça yakın arkadaş. Çağlar'ın sosyal medya üzerinden bu kadar aktif olması ve setteki anları yansıtması ise hayranlarından tam not alıyor.

    Gönül Dağı nın Asuman ı imaj değiştirdi, gören Dizideki kıza ne yaptın? dedi! Büyücülere dönmüşsün #2

    Gönül Dağı nın Asuman ı imaj değiştirdi, gören Dizideki kıza ne yaptın? dedi! Büyücülere dönmüşsün #3


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