Gönül Dağı'nın Asuman'ı kasığına kadar açtı, dekoltesi akıl aldı! 'Aman aman ya Rabbi'

Gönül Dağı'nın Asuman'ı kasığına kadar açtı, dekoltesi akıl aldı! 'Aman aman ya Rabbi'

Gönül Dağı dizisinde Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar'ın yazdan kalma pozlarına beğeni yağdı. Görenin aklını baştan alan kareler iltifat dolu yorumlar alırken, Çağlar'ın hayran kitlesi ise arttı.

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesi olan Gönül Dağı, her Cumartesi evlerimize konuk oluyor.

"Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümünden beri rekor kırıyor.

Birbirinden genç ve yetenekli oyuncuları bir araya getiren dizi; dostluk, aile ve sevginin en yalın halini ekrana taşıyor.

Sevdalanmanın ne olduğunu anlatan ve sevdasından vazgeçmeyen Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar, oyunculuğu sayesinde göz dolduruyor.

Cihat Süvarioğlu ile birlikte partner olan Hazal Çağlar, neşeli ve sevecen taraflarını Asuman karakteri özdeşleştirdi.

Asuman'ın zaman zaman kaybedişleri zaman zaman ise sevinçlerini anlatan Çağlar, Aile Hükümeti projesiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Asıl ününe Gönül Dağı sayesinde kavuşan güzel isim, sesi ve Neşet Ertaş türküleriyle kalplerin pasını siliyor.

Hem göze hem de kulaklara hitap oyuncunun yazdan kalma kareleri, görenlerin aklını başından alıyor.

"Aman Hazal ne yaptın?"

No 10 Studıo Temel Oyunculuk Eğitimi alan Hazal Çağlar, Gönül Dağı dizisinde kendisini göstermeyi başardı.

Metin Balekoğlu’ndan Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi alan ve Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Çağlar, sosyal medyanın ise en aktif isimlerden birisi.

Sosyal medyasına en güzel ve en eğlenceli karelerini koyan Hazal Çağlar, yazdan kalma pozlarıyla rüzgar gibi esti.

Kasığına kadar dekolte veren ve güzelliğini bir kez daha konuşturan oyuncu, yeşilin tonlarına büründü.

Tatilde olduğu görülen ve doğallığı ile beğenilen Çağlar, "Aman aman bu ne güzellik" tarzında abartılı ama iltifat dolu yorumlar aldı.