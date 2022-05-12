Gönül Dağı'nın Asuman'ı koltuğun tepesine oturdu, mini elbisesi açıldıkça açıldı! 'Böyle giymeye utan ya'

Gönül Dağı'nın Asuman'ı koltuğun tepesine oturdu, mini elbisesi açıldıkça açıldı! 'Böyle giymeye utan ya'

Hazal Çağlar'ın Asuman karakteri ile ünlenmesinin ardından, sosyal medya üzerinden paylaştığı her kare dikkati çekmeye başladı. Genç ismin cesur pozlarını görenler, diziden sonra şoke oluyor.

Gönül Dağı'nda Asuman'ın babası Münir Başkan ile yaşadıkları ve kaybedişlerini ustalıkla yansıtan Hazal Çağlar, Asuman karakteri ile ünlendi.

Asuman'ın güzel sesi ile Neşet Ertaş'ın şarkılarını seslendiren Hazal Çağlar, güzelliğiyle herkesi büyülemeyi başardı.

9 Kasım 1995 yılında dünyaya gelen ve ilk olarak Aile Hükümeti ile ekran karşısına çıkan Çağlar, Gönül Dağı sayesinde yıldızını parlattı.

Ünlendikçe takipçi kazanmaya ve sosyal medya hesabını büyütmeye başlayan Çağlar, bir dönem oldukça cesurmuş...

Bir dönem giydiği cesur kıyafetleri ve pozlarıyla şimdilerde gündem olan Hazal Çağlar, hem set dışında hem de sette oldukça eğlenceli.

Kişiliği ve oyunculuk performansı ile fan sayfalarına sahip olan Çağlar'ın mini mavi elbisesi olay oldu.

Mavi elbisesi ve kusursuz fiziği ile sosyal medyayı sallayan Hazal Çağlar için, birbirinden güzel yorumlar geldi.

"Yaktın bizi Hazal!"

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nü tamamlayan Çağlar, eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde devam etti.

Oyunculuktan vazgeçmeye niyeti olmayan Çağlar, Asuman karakteri ile hayatımıza girdi ve çok sevildi.

Hem oyunculuğu hem de güzelliği ile büyüleyen Çağlar, mavi elbisesiyle göz kamaştırdı.

Mini mavi elbisesi ile yazı getiren Çağlar'ın altına giydiği beyaz çizmeler beğenilmedi. Ancak güzelliğini konuştura isim, beğeni dolu yorumlar aldı.

Beğeni dolu yorumların dışında Hazal Çağlar'ı eleştirenler ise "Böyle giymeye utan ya" tarzında yorumlar yapıp, diziye atıf yaptı.