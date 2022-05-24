Gönül Dağı'nın Asuman'ı mini büstiyeri ile dekoltenin dibini gördü! Eğildikçe dekoltenin dozu arttı...

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor. Mavi kıyafetiyle göz dolduran güzel isim, hayranlarından bolca yorum ve beğeni aldı.

"Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, yeni bölümlerle ekrana gelmeye devam ediyor.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizide Hazal Çağlar, Asuman karakterine hayat veriyor.

Asuman'ın yaşadığı olayları anlatan Hazal Çağlar, ilk olarak ekran karşısına Aile Hükümeti projesinde çıktı.

Bu projesi ile çok fazla tanınma şansı elde edemeyen Hazal Çağlar, Gönül Dağı sayesinde kariyerinin zirvesine çıktı.

Cihat Süvarioğlu ile oldukça iyi bir uyum sergileyen Hazal Çağlar, sosyal medya üzerinden diziye dair detayları paylaşıyor.

Setten eğlenceli anları paylaşan Hazal Çağlar, cesur kareleri ve güzelliği sayesinde de takipçilerini artırmaya başladı.

Özellikle mavi kombiniyle herkesin ilgisini çeken Hazal Çağlar için, sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı.

Hazal Çağlar'ın güzelliği büyüledi

Şu sıralar daha zayıf ve daha şık giyinen Hazal Çağlar, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmiyor. Eleştirileri kulak arkası etmeyen oyuncu, eski halini ise saklamıyor.

Her haliyle beğenilen Hazal Çağlar, mavi kombini ve uzun siyah saçlarıyla herkesin aklını başından almayı başardı.

Herkesin kalbinde "Asuman" olarak yer edinen güzel isim, tarzı ve tavrıyla Instagram üzerinden takipçi sayısını artırdı.

Her geçen gün en iyi halini takipçilerinin beğenisine sunan Hazal Çağlar için, "Diziden farklı ama daha güzel" tarzında binlerce yorum geldi.