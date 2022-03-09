Gönül Dağı'nın Asuman'ı mini şortuyla sere serpe yatağa uzandı... Görenin kalp atışı değişti!

Burak Öksüzoğlu'nun seslendirdiği 'Konu Sen Olunca' klibinde rol alan Hazal Çağlar, verdiği pozlarla gündem oldu. Mini şortuyla çekimde yer alan oyuncu, hayranlarının beğenisini kazandı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni ve heyecanlı bölümleriyle Cumartesi günlerine damga vuruyor.

Bozkırın ortasında yeşermeye çalışan gençlerin duygu dolu hikayelerini konu alan dizi, ikinci sezonunda da yükselişini sürdürüyor.

Birbirinden genç ve yetenekli oyuncuların yer aldığı dizide oynayan Hazal Çağlar, Asuman karakteri ile seyirci karşısına çıkıyor.

Neşet Ertaş türkülerini çaldığı bağlama ile ekrana yansıtan Asuman, dizinin en naif karakterleri arasında yer alıyor.

Ramazan'a olan aşkı ve babasının kuralları arasında kalan Asuman, yeni bölümde ise kasabayı terk etmeye hazırlanacak.

Ramazan ve Asuman'ın kavuşup kavuşamayacağını herkes merak ederken, Hazal Çağlar'ın güzelliği gündeme geldi.

Burak Öksüzoğlu'nun seslendirdiği 'Konu Sen Olunca' klibinde rol alan Hazal Çağlar, verdiği pozlarla herkesi derinden etkiledi.

HAZAL ÇAĞLAR'IN ESKİ HALİ

Burak Öksüzoğlu'nun seslendirdiği 'Konu Sen Olunca' klibinde rol alan Hazal Çağlar'ın mini şortuyla yatağa uzandığı görüntüler herkesin ilgisini çekti.

Güzelliği ve cesur pozları ile beğenileri üzerine toplayan Çağlar'ın bu eski görüntüleri bazı hayranlarını bir hayli şaşırttı.



Sosyal medya kullanıcıları, ''Sen neymişsin Asuman'', ''Ben Gönül Dağı'ndaki Hazal'ı daha çok sevmiştim'' ve ''Saçma sapan yerlerde oynamış'' gibi yorumlarda bulundu.

Hazal Çağlar'ın yıllar önceki görüntüsü, güzel oyuncu hakkında ortaya atılan estetik iddialarını yeniden gündeme getirdi ve aslında estetik olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Instagram'da 200 bini aşkın takipçisi bulunan Çağar, cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.