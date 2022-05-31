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    Gönül Dağı'nın Asuman'ı minicik şortuyla ezber bozdu, görenin aklı çıktı!

    Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Asuman karakteri ile gündem olan Hazal Çağlar'ın ortaya çıkan eski kareleri, sosyal medyayı salladı. Mini şortlu pozunu gören Çağlar'a yorum yağdırdı.
    • 31.05.2022 - 20:14
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    Gönül Dağı'nın Asuman'ı minicik şortuyla ezber bozdu, görenin aklı çıktı!

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve sıcacık hikayesiyle herkesin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisi, Cumartesi günü sezon finali verdi.

    Finalde herkesi ağlatan Gönül Dağı, Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali'nin vedasını ekrana getirdi.

    Yine sezon finalinde Ramazan'a kavuşan ancak düğünü Dİlek'in ölümü ile sarsılan Asuman, Hazal Çağlar'ın muhteşem oyunculuğuyla hayat buluyor.

    Hazal Çağlar'ın en iyi ve sağlam projelerinden olan Gönül Dağı, oyuncunun parlaması için iyi bir basamak oldu.

    Güzelliği ve oyunculuğu ile göz dolduran Hazal Çağlar, sosyal medyanın ise en aktif isimlerinden birisi..

    Sosyal medya üzerinden paylaştığı karelerle olay olan Çağlar'ın eski hali, geçen zamanın ardından yeniden gündem oldu.

    Çağlar'ın mini şortlu karesini gören sosyal medya kullanıcılarının bazıları, tanımakta zorluk çekti.

    Hazal Çağlar'ın şaşırtan eski hali

    Mini şortlu karesi ile olay olan Hazal Çağlar'ın zaman içerisinde değiştiği ve güzelleştiği görüldü.

    Şimdilerde farklı bir tarzı olan Hazal Çağlar için diziye atıf yapıldı ve "Bu sen misin?" tarzında yorumlar geldi.

    Eski karelerini sosyal medyadan paylaşmayı tercih etmeyen Çağlar, güzelliğini sergilemekten ise kaçınmıyor.

    Gönül Dağı nın Asuman ı minicik şortuyla ezber bozdu, görenin aklı çıktı! #1

    Asuman karakteri sayesinde dikkatleri üzerine çeken oyuncu, kusursuz fiziği ve güzelliği ile sosyal medya üzerinden takipçi sayısını artırıyor.

    Kendisine oldukça iyi bakan ve eğlenceli bir yapısı olduğu görülen Çağlar, 9 Kasım 1995 doğumlu.

    Gönül Dağı nın Asuman ı minicik şortuyla ezber bozdu, görenin aklı çıktı! #2

    Gönül Dağı nın Asuman ı minicik şortuyla ezber bozdu, görenin aklı çıktı! #3


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