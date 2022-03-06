Gönül Dağı'nın Asuman'ı paylaşımıyla hayranlarını şoke etti! 'Son set günüm' dedi, diziden ayrılıyor...

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterini canlandıran Hazal Çağlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Çağlar'ın o paylaşımı, ''Diziden ayrılacak'' yorumlarına neden oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel hikayeleriyle cumartesi akşamlarını renklendirmeye devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle izleyicisinden tam not alıyor.

Bozkırın ortasında yeşermeye çalışan insanların birbirinden farklı hikayelerini konu alan Gönül Dağı dizisi, zaman zaman hüzünlendirirken zaman zaman güldürüyor.

Ramazan ve Asuman'ın imkansız aşkının da ele alındığı dizide Asuman karakterine güzel oyuncu Hazal Çağlar hayat veriyor.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve güçlü sesi ile de izleyicileri büyüleyen Hazal Çağlar, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Son zamanlarda cesur Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Çağlar, bu kez yaptığı paylaşımla takipçilerinin kafasını karıştırdı.

''DİZİDEN AYRILIYOR''

Son dönemin yıldızı parlayan genç oyuncularından Hazal Çağlar, 222 bin takipçili Instagram hesabının hikaye kısmından gözlük emojili bir fotoğrafını paylaştı.

Çağlar, paylaşımına ''Tatil öncesi son set günüme giriş yapıyorumdur.'' notunu düştü.

26 yaşındaki oyuncunun söz konusu paylaşımı, takipçilerinin kafasını karıştırırken konu ile ilgili ''diziden ayrılacak'' şeklinde yorumlar yapıldı.

''DİZİDEN AYRILMIYORUM''

Hazal Çağlar, takipçilerinden gelen sorular üzerine bir hikaye daha paylaşarak açıklama yaptı.

Çağlar, açıklamasında ''Yazdığım şey yanlış anlaşılmış. Diziden ayrılmıyorum sadece ufak bir tatilimiz var ekip için yoksa tam gaz devam.'' ifadelerine yer verdi.