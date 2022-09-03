Gönül Dağı dizisinin yeni sezon çekimleri devam ederken, Hazal Çağlar'dan yeni bir paylaşım geldi. Partneri Cihat Süvarioğlu ile paylaşım yapan Çağlar, hayranlarını sevindirdi.

9 Kasım 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nü tamamladı.

Eğitimine oldukça önem veren Hazal Çağlar akabinde, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne geçiş yaptı.

Eğitimi dışında da oyunculuk yapmaya başlayan Hazal Çağlar, Aile Hükümeti ile ilk ekran macerasını yaşadı.

Güzel ve genç ismin tanınması ise TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı sayesinde oldu.

Gönül Dağı dizisinde Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar; sesi, güzelliği ve başarılı performası ile dikkatleri üzerine çekti.

Partneri Cihat Süvarioğlu ile iyi bir uyum yakalayan Çağlar, sosyal medya üzerinden de ilgi görmeye başladı.

Hem kendi karelerini hem de setten kareleri sosyal medyadan yayınlayan Çağlar, Ramazan'a hayat veren partneri ile paylaşım yaptı.

Hazal Çağlar ve Cihat Süvarioğlu'nun paylaşımı, Gönül Dağı hayranlarından büyük ilgi gördü.

Hazal'dan yeni paylaşım

Hazal Çağlar, dizide Ramazan rolüne hayat veren Cihat Süvarioğlu ile özçekimini paylaşıp, "Sivrihisar'ın sıcağında yanıyoruzdur" diye yazdı.

Hazal Çağlar'ın bu paylaşımı yeni bölüm öncesi, dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

Yorum ve beğeni yağan kareyi herkes, favorilerine eklemeyi ihmal etmedi.

Gönül Dağı dizisi yayın hayatına 2020'de başladı. Üçüncü sezonuyla seyircilerin karşısına çıkacak olan dizi, bu akşam ekranlarda olacak.