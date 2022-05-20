Gönül Dağı'nın Asuman'ı sarı sütyeni ve bronz teniyle 'Of' dedirtti! Sosyal medya yıkıldı, görenin aklı çıktı

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, güzelliği ile konuşulmaya devam ediyor. Gözleri, fiziği ve güzel sesiyle akılları baştan alan oyuncu, sosyal medyaya damga vurdu.

9 Kasım 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Akrep burcu Hazal Çağlar, Gönül Dağı dizisinde kariyerinin zirvesini yaşıyor.

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nü tamamlayan Çağlar, eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde devam etti.

Kamera önüne ilk defa Aile Hükümeti dizisinde çıkan Hazal Çağlar, Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veriyor.

Asuman karakterinde seslendirdiği Neşet Ertaş türkülerini sevenleriyle buluşturan Çağlar'a partner olarak ise Cihat Süvarioğlu eşlik ediyor.

Asuman ve Ramazan'ın büyük aşkı herkese örnek olurken, dizi sayesinde Çağlar'ın popülaritesi her geçen gün arttı.

Sosyal medyanın en aktif isimlerinden birisi olan Hazal Çağlar, birbirinden özel karelerini hayranları için paylaşıyor.

Özellikle eski kareleri ve cesur kıyafetleriyle olay olan Hazal Çağlar'ın yazdan kalma fotoğrafı, herkesi bir kez daha büyüledi.

Çağlar'ın sarı bikinisi ve bronz tenini gören sosyal medya kullanıcıları, beğeni butonunu çökertti.

Hazal Çağlar güzelliği

Hazal Çağlar'ın sarı bikinisi ve bronz teni, sosyal medyanın gündemine düştü.

Görenleri büyüleyen Çağlar için, binlerce beğeni ve yorum geldi. Hayranları için sık sık fotoğraflarını paylaşan Çağlar'a, "Bu kadar güzel olmayı nasıl başarıyorsun?" diye soruldu.

Verdiği bir röportajda hiç estetiği olmadığını söyleyen Hazal Çağlar, her haliyle büyülemeye ve hayranlarından ilgi görmeye devam edecek gibi duruyor..