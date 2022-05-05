Gönül Dağı'nın Asuman'ı sere serpe uzanınca... Mini elbiseli ev tarzını gören 'kılıç gibi keskinsin' dedi!

Hazal Çağlar'ın eskiden çektirdiği cesur karesi, hayranlarının dikkatini çekti. Güzelliği ile herkesin aklını başından alan Hazal'a hayranlarının yorum ve beğeni yağdı.

9 Kasım 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nü tamamladı.

Oyunculuk okuduktan sonra eğitimine devam eden Çağlar, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne geçiş yaptı.

Kamera önüne ilk kez Aile Hükümeti dizisi ile çıkan Hazal Çağlar, TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nda parladı.

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar; oyunculuğu, sesi ve güzelliği ile herkesin sevdiği karakterler arasında yer almaya başladı.

Asuman'ın hayatını, kaybedişlerini, aşklarını ve babasıyla olanları ustalıkla yansıtan Çağlar, sosyal medyanın en ise en aktif simalarından birisi..

Sosyal medya üzerinden paylaştığı cesur pozlarla gündem olan güzel oyuncu, eskiden daha cesurmuş..

Eskiden çektirdiği karelerle gündem olan ve geçen zamanda değiştiği görülen Çağlar, herkesi şaşırtıyor.

Hazal Çağlar'ın cesur karesi

Hazal Çağlar'ın mini elbisesi ile koltukta verdiği poz olay oldu. Dizide farklı set dışında farklı olan oyuncu, yıllar içerisinde bir hayli değişti.

Yüzünün oturduğu ve tarzının değiştiği görülen Hazal Çağlar, hayranlarından hem eleştirel hem de beğeni dolu yorumlar aldı.

Çağlar'ı eleştiren hayranlarının diziye atıfta bulunduğu ve Asuman karakterinden etkilendikleri için eleştirdikleri ortaya çıktı.

Güzel isim ise her halinin iyi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Çekici bir yapısı olan ve kendisine iyi baktığı görülen Hazal Çağlar için, "Kılıç gibi keskinsin" yorumları geldi.

İŞTE O KARE...