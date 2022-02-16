Gönül Dağı'nın Asuman'ı sosyal medya paylaşımıyla kırdı geçirdi! Erkek hayranları derin bir nefes aldı...

Gönül Dağı'nın Asuman'ı sosyal medya paylaşımıyla kırdı geçirdi! Erkek hayranları derin bir nefes aldı...

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar'ın, Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşım, takipçilerini güldürdü. Güzel oyuncunun erkek hayranları ise derin bir oh çekti.

Anlattığı hikayelerle herkesin beğenisini kazanan TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, cumartesi akşamları evlere konuk olmaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle izleyicisinden tam not alıyor.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen Gönül Dağı dizisi, Asuman ve Ramazan'ın hüzünlü aşk hikayesini de izleyicilerle buluşturuyor. Asuman karakterine ise genç yetenek Hazal Çağlar hayat veriyor.

Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliği ve güçlü sesi ile de dikkati çeken Hazal Çağlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor.

SON PAYLAŞIMI GÜLDÜRDÜ

Rolünün altından başarıyla kalkan ve söylediği şarkılarla gönüllere dokunan Hazal Çağlar, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Çağlar, son olarak Instagram hesabının hikaye kısmından 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tiye alan bir paylaşımda bulundu.

Güzel oyuncu, ''Shrek is love' filtresiyle çekildiği kareye, ''Canım aşkım yine şımarrın beni. Allah olmayanlara da versin.'' notunu düştü.

Hazal Çağlar'ın bu paylaşımını gören erkek hayranları ise deyim yerindeyse derin bir nefes aldı. Zira Çağlar'ın gönlünü iş insanı Atilla Bingöl’e kaptırdığı iddia edilmişti.