Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medya hesabından şarkı söylediği anları paylaştı. Çağlar'a Semih Ertürk ve diğer rol arkadaşı Sercan İnceer eşlik etti.

TRT 1'in sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Gönül Dağı, bozkırın birbirinden güzel hikayelerini sevenleri ile buluşturuyor.

Zaman zaman hüzünlendiren zaman zaman ise sevindiren dizi, anlattığı hikayelerde mutlaka bir şeyler öğretmeyi amaçlıyor.

Dizide ayrıca Neşet Ertaş'ın birbirinden güzel türküleri Hazal Çağlar tarafından seslendiriliyor ve seyircinin kulağının pası siliniyor.

Asuman karakterine hayat veren ve hem güzelliği hem de sesi ile büyüleyen Hazal Çağlar, sosyal medya hesabını fazlası ile aktif kullanıyor.

Sosyal medyadan sık sık en güzel karelerini ve set ortamını paylaşan Çağlar, bu akşam kulaklarını pasını bir kez daha sildi.

Rol arkadaşları ile şarkı söylediği anları Instagram'ın hikaye kısmından yayınlayan oyuncuya bolca beğeni geldi.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARINDAN MEST EDEN PERFORMANS

Gönül Dağı oyuncularından Hazal Çağlar, Veysel'e hayat veren Semih Ertürk ve Seyfettin'i canlandıran Sercan İnceer ile bir araya geldi.

Set dışında da yakın arkadaş olan oyuncular, bir araya gelince yeteneklerini konuşturdu. Hazal Çağlar şarkı söylerken ona klarnet çalan Semih Ertük ile gitar çalan Sercan İnceer eşlik etti.

Hazal Çağlar o anları paylaşırken, "O değil de çok yetenekli insanlarla çalışıyorum" notunu düştü.

Oyuncuların bu performansı dizinin hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı söyledi, Veysel'in klarnet çalışı yürekleri sızlattı! Mest eden performans... VİDEO