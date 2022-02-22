Gönül Dağı'nın Asuman'ı teknede güneş banyosu yaptı! Duru güzelliği sosyal medyayı yaktı geçti

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Çağlar, son olarak teknede güneş banyosu yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in, yönetmenliğini ise Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, ikinci sezonunda da anlattığı hikayelerle içleri ısıtmaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya ve Ferdi Sancar'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

Cumartesi günleri reytinglerde rakiplerine göz açtırmayan Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar ise başarılı performansı ile milyonların beğeni topluyor.

Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliği ve güçlü sesi ile de adından söz ettirmeyi başaran Hazal Çağlar, dizinin en ilgi gören oyuncuları arasında yer alıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimlerden biri olan Çağlar, paylaştığı karelerle takipçilerine adeta şov yapıyor.

KIŞ GÜNÜ GÜNEŞ BANYOSU YAPTI

Paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Hazal Çağlar, son olarak Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı videolarla gündeme geldi.

İlk olarak tekne kullandığı anları paylaşan Çağlar, paylaşımına düştüğü, ''Eski şoförlerden kim kaldı be'' notuyla takipçilerini güldürdü.

Kış günü teknede güneş banyosu yapan güzel oyuncu, başka bir paylaşımına ise, ''Bir günlüğüne yaz geldi resmen güneşleniyorum.'' notunu düştü. Başarılı oyuncunun paylaşımları, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.