Gönül Dağı'nın Asuman'ı üzerine giydiği minicik yeleği ile şov yaptı! Ramazan'dan yorum gecikmedi...

Gönül Dağı'nın Asuman'ı üzerine giydiği minicik yeleği ile şov yaptı! Ramazan'dan yorum gecikmedi...

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde yer alan Hazal Çağlar, güzelliğiyle büyülüyor. Sesi ve güzelliği ile gönüllerde taht kuran oyuncu, sosyal medyadan nefes kesen yeni kareler yayınladı.

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi olan Gönül Dağı, her Cumartesi yeni ve heyecanlı hikayelerini seyirci ile buluşturuyor.

Başrollerinde genç isimleri bir araya getiren dizide Hazal Çağlar, Asuman'ın hüzünlü hikayesine hayat veriyor.

Asuman hem Ramazan'a olan aşkından vazgeçemezken hem de babasına duyduğu saygıdan dolayı onu kırmak istemiyor.

Ancak bu aşka kesinlikle karşı olan Münir Başkan'ın beyin kanaması geçirip yatağa bağımlı olması, Asuman'ı köşeye sıkıştırdı.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümde Ramazan ve Asuman'ın birbirilerine olan uzaklıkları herkesin yüreğini burktu.

Hikaye bu gelişmelerle devam ederken Hazal Çağlar, sosyal medya pozları ile adeta yıktı geçti.

Nefes kesen karelerini paylaşan Hazal Çağlar'a Ramazan'ı canlandıran rol arkadaşı Cihat Süvarioğlu'ndan yorum gecikmedi.

HAZAL ÇAĞLAR NEFES KESTİ

Gönül Dağı'nın güzel oyuncusu Hazal Çağlar, sosyal medyayı bir hayli aktif kullanıyor.

Instagram hesabından takipçi sayısına artırmaya başlayan Çağlar, birbirinden güzel karelerini paylaşıyor.

Yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Çağlar'ın son kareleri ise nefes kesti. Kahverengi tonlarında bir yelek giyen ve beli ile göğüs kısmını açık bırakan oyuncu, "Bu ne güzellik" dedirtti.

Hazal Çağlar'ın bu karelerine Cihat Süvarioğlu, "Ramazan'ı üzme abla" şeklinde yorum yaptı. Süvarioğlu ve Çağlar set dışında da oldukça yakın iki arkadaş...

İŞTE HAZAL ÇAĞLAR'IN SON KARELERİ