Gönül Dağı'nın Asuman'ı vücudunu saran çiçekli elbisesiyle büyüledi! 'Güzelliğin için bir nazar duası'

Gönül Dağı'nın Asuman'ı vücudunu saran çiçekli elbisesiyle büyüledi! 'Güzelliğin için bir nazar duası'

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, güzelliği ile görenlerin aklını başından aldı. Oyuncunun çiçekli elbisesi ile verdiği poz, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren ve dizi sayesinde ünlenen Hazal Çağlar, sosyal medyanın en aktif isimlerinden birisi.

Her anını sosyal medya hesabından paylaşan Hazal Çağlar, güzelliği ve başarılı performansı ile akıllardan çıkmıyor.

Asuman karakterini başarı ile canlandıran ve bu şekilde akıllarda yer edinen Çağlar, pozlarıyla ayrı bir havaya sahip.

Fotoğraf çektirmeyi çok sevdiği görülen ve sık sık poz veren Hazal Çağlar, mavi elbisesi ile herkesin dikkatini çekti.

Doğu'da olduğu görülen oyuncunun üzerine aldığı beyaz eşarp ise güzelliğine ayrı bir hava kattı.

Sosyal medya üzerinden yorum yapan hayranları, "Asuman ne kadar güzel olmuşsun!" demekten kendisini alamadı.

9 Kasım 1995 yılında dünyaya gelen ve genç yaşına rağmen başarılara imza atan Çağlar'ı daha çok konuşacağız gibi duruyor..

Hazal Çağlar büyüledi

Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla herkesin beğenisini kazanan Hazal Çağlar, çiçekli elbisesi ile dikkati çekti.

Görenleri etkileyen ve güzelliği sayesinde yorum yağmuruna tutulan oyuncu, paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Partneri Cihat Süvarioğlu ile yakıştırılan ve şu sıralar tatilin keyfini çıkaran Çağlar, yeni sezonda da Asuman karakteri ile TRT ekranlarında olmaya devam edecek.