Gönül Dağı'nın Asuman'ı vücudunu saran göbek dekolteli üstüyle görenlerin aklını aldı! 'İnsan utanır biraz ya'

Gönül Dağı dizisinin Asuman'ı Hazal Çağlar, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzelliğiyle büyüleyen Çağlar, son olarak göbeğini açıkta bırakan gömleğiyle poz verdi.

Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan TRT 1'in fenomen dizisi Gönül Dağı, birbirinden güzel bölümleriyle izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, cumartesi akşamları reytinglerde rakiplerine göz açtırmıyor.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan Gönül Dağı dizisi, birbirinden genç ve yetenekli isimlere fırsat tanıyor.

Sevginin dilini en güzel haliyle yansıtan dizide geçen Münir Başkan'ın kızı Asuman ile Ramazan'ın aşk hikayesi izleyicileri ekran başına kilitliyor.

Dizide saz çalıp Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendiren Asuman karakterine genç yetenek Hazal Çağlar hayat veriyor.

Dizideki partneri Cihat Süvarioğlu ile oldukça iyi bir uyum yakalayan Hazal Çağlar, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve güçlü sesiyle de beğeni topluyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Çağlar, birbirinden cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Dekolteli ve derin yırtmaçlı pozlarıyla zaman zaman eleştiri yağmuruna tutulan güzel oyuncu, gelen yorumlara aldırış etmiyor.

Güzelliğiyle büyüledi

Instagram'da 300 bine yakın takipçisi bulunan Hazal Çağlar, son olarak vücudunu sımsıkı saran mini gömleğiyle çekildiği kareleri paylaştı..

Güzelliği ve kusursuz fiziği ile kendisine hayran bırakan Çağlar'ın fotoğraflarına beğen ve yorum yağdı.

26 yaşındaki oyuncuya, ''Bu ne güzellik', ''Yaktın ortalığı Asuman'', ''''Utanır insan bu kadar güzel olunur mu'', ''Gerçek olmayacak kadar güzelsin'', ''Siyah bir insana bu kadar mı yakışır'' gibi yorumlar yapıldı.