Gönül Dağı'nın Asuman'ı yakışıklı bir beyle sarmaş dolaş poz verdi! 'Bu kim, ne oluyor, Ramazan nerede?'

Gönül Dağı'nın Asuman'ı yakışıklı bir beyle sarmaş dolaş poz verdi! 'Bu kim, ne oluyor, Ramazan nerede?'

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı son pozu olay oldu. Yakışıklı bir erkekle pozunu paylaşa Çağlar'a soru üzerine soru geldi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde yer alan Hazal Çağlar, 9 Kasım 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Hayat verdiği Asuman karakteri sayesinde herkes tarafından tanınan ve sevilen Çağlar, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi.

Asuman'ın hayata dair kavgalarını, aşklarını ve kaybedişlerini ustalıkla canlandıran Hazal Çağlar, bitirdiği bölümün hakkını ise vermeyi başardı.

Asuman karakterinin duygu geçişlerini seyirciye ustalıkla yansıtan Hazal Çağlar, partneri Cihat Süvarioğlu ile iyi bir uyum yakaladı.

İkilinin hem sette hem de set dışında oldukça yakın arkadaşlıkları var. Ancak dizinin hayranları ikiliyi bir "çift" olarak yakıştırıyor.

Cihat Süvarioğlu'nun Balca Yılmaz ile aşk yaşadığını bilen ve Hazal Çağlar'la aşk yaşamasına dair umutlarını yitirenlere bir şok daha geldi.

Hazal Çağlar'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı son kareyi görenler, "Bu kim, ne oluyor, Ramazan nerede?" demeden geçemedi.

Hazal Çağlar'dan şaşırtan poz

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan ve herkesin sevdiği bir isim haline gelen Hazal Çağlar, yakın dostunun doğum gününü kutladı.

Çağlar'ın pozunu görenler önce sevgilisi sandı ancak sonradan durum anlaşıldı.

Ünlü oyuncu paylaşımına, "Canım kardeşim. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Birlikte nice güzel yıllara" diye yazdı.

Güzel ismin hayatında biri olup olmadığı bilinmiyor. Özel hayatı konusunda paylaşım yapmayan ve basına laf vermeyen Çağlar, cesur pozlarını ise peş peşe sıralıyor.

Hazal Çağlar'ın bu paylaşımları ise hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.