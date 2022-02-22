Gönül Dağı'nın Asuman'ını bir de mini beyaz elbisesiyle görün! Güllerin arasın geçti, eteğini yukarı çekti...

Gönül Dağı'nın Asuman'ını bir de mini beyaz elbisesiyle görün! Güllerin arasın geçti, eteğini yukarı çekti...

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, pozları ile görenin aklını başından alıyor. Sosyal medyada adından söz ettiren geç isim, güzelliği ile birçok oyuncuyu geride bıraktı.

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, güzelliği ile mest ediyor.

Ramazan'a hayat veren Cihat Süvarioğlu ile iyi bir uyum yakalayan Çağlar, dizide yaşadığı aşkla adından söz ettirdi.

Dizide Asuman'ın aşkını, acılarını ve babası ile yaşadığı sorunları seyirciye başarı ile geçiren Çağlar, son bölümlerde herkesi üzdü.

Ramazan ve Asya'nın nişanını izleyen ve gözyaşlarına boğulan Asuman, kendi söylediği Ela Gözlüm şarkısı ile ekran karşısındaki seyircilerini ağlattı.

Ramazan ile bir türlü kavuşamayan Asuman'ın yaraları herkesi derinden etkilerken, güzel isim sosyal medyaya damga vuruyor.

Paylaştığı etkileyici kareleri ile birçok isme taş çıkaran Hazal Çağlar, güller arasında verdiği pozlarla tam bir kuğuya benzetildi.

HAZAL ÇAĞLAR'IN GÜZELLİĞİ

Hazal Çağlar, kendisine iyi bakması ve güzel fiziğini ortaya çıkaran kıyafetleri ile dikkati çekiyor. Cesur pozları ile adeta şov yapan Hazal Çağlar, görenlerin aklını başından alıyor. Genç ismin hayranları her karesine ayrı ayrı nazar boncuğu emojisi bırakıyor.

"Ne kadar güzelsin" demeden geçmeyen hayranları için sık sık fotoğraf paylaşan Çağlar, beyaz elbisesi ile göreni etkiledi.

Güller arasında poz veren ve verdiği bu pozları sosyal medyaya koyan Çağlar, bolca yorum ve beğeni aldı.

Güzel ismin beline kadar inen uzun saçları ise ayrı bir beğeni ve gündem konusu oldu...

İŞTE KUĞUYA BENZETİLEN KARELERİ