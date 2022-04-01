Gönül Dağı'nın Asuman'ını tanıyabilene helal olsun! Bu karelerini görenin nevri dönüyor...

Gönül Dağı'nın Asuman'ını tanıyabilene helal olsun! Bu karelerini görenin nevri dönüyor...

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar'ın eski karelerini gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Çağlar, verdiği pozlarla yıllar içindeki değişimini ortaya koyuyor.

TRT 1 ekranlarının en sevilen ve soluksuz izlenen dizisi Gönül Dağı, 2. sezonunda da rekor kırmaya devam ediyor.

Bozkırın ortasında birbirinden farklı hikayelerin anlatıldığı dizi, umudun ve aşkın hayatta hiç bitmediğini gösteriyor.

Her bölümde ayrı bir oyuncunun öne çıkarıldığı dizide Hazal Çağlar, Asuman karakterine hayat veriyor.

Çağlar'ın güzel sesinden söylediği Ervah-ı Ezelden şarkısı hala kulaklarda yankılanırken, Ramazan ile olan aşkı ise dillere destan oldu.

Partneri Cihat Süvarioğlu ile iyi bir uyum yakalayan genç ve güzel yıldız, 1996 yılında dünyaya geldi.

Gönül Dağı sayesinde tanınan ve parlayan Hazal Çağlar, şu sıralar eski kareleri ile konuşuluyor.

Eskiden oldukça farklı olduğu görülen Hazal Çalar'ın yıllar içinde değiştiği ve yüzünün oturduğu fark edildi.

HAZAL ÇAĞLAR'IN ESKİ HALİ

Eski halinin interntte sıklıkla dolaştığı Hazal Çağlar'ı tanımak bir hayli güç.

Yüzünün zaman içerisinde oturduğu görülen Çağlar, saçlarını genelde kıvırcık olarak kullanmayı tercih etmiş.

Oldukça fazla makyaj yaptığı görülen genç isim, şimdilerde ise daha doğal tonları tercih ediyor.

Yüzünün biraz daha toplu olduğu görülen Çağlar, dizideki halinden anlaşılacağı üzere formunu koruyor.

Kendisine iyi bakan ve zayıf olduğu görülen genç oyuncunun şimdiki halleri beğeni rekoru kırıyor.

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YENİ HALİ