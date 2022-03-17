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    • Gönül Dağı'nın Asya'sı bikinisiyle Ramazan'ın değil ama takipçilerinin aklını aldı! 'Sen neymişsin be'

    Gönül Dağı'nın Asya'sı bikinisiyle Ramazan'ın değil ama takipçilerinin aklını aldı! 'Sen neymişsin be'

    Gönül Dağı dizisinde Asya karakterine hayat veren Buse Orcan, sosyal medya pozlarıyla görenlerin aklını başından aldı. Orcan'ın bikinili pozları, "Asya'ya bak! Sen neymişsin" tarzında yorumlar aldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 16:49
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    Gönül Dağı'nın Asya'sı bikinisiyle Ramazan'ın değil ama takipçilerinin aklını aldı! 'Sen neymişsin be'

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni ve heyecanlı bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

    Aşkın, dostluğun, ailenin ve umudun en güzel halini anlatan dizide, bozkırın ortasında yeşermeye çalışan gençlerin hikayeleri hayat buluyor.

    Genç ve yetenekli oyuncuları kadrosunda ağırlayan Gönül Dağı, bu hikayeleri Neşet Ertaş'ın türküleriyle ekrana taşıyor.

    Bu türküler kulakların pasını silerken, Ramazan ve Asuman'ın büyük aşkı ise gönüllerdeki pası silmeye yardımcı oluyor.

    Ramazan ve Asuman aşkında geçtiğimiz bölümlerde bazı hüzünlü olaylar oldu ve bunların en büyük sebebi Buse Orcan'ın canlandırdığı Asya karakteriydi.

    Asya ve Ramazan'ın nişanlanması herkesi üzerken, Asya'nın bu düğünden vazgeçmesi ise herkesi sevindirdi.

    İstanbul'a gittiği görülen ve diziden ayrılıp ayrılmadığı soru işareti olan Orcan, sosyal medya pozlarıyla ise göreni büyüledi.

    BUSE ORCAN'DAN BEĞENİLEN KARELER

    Gönül Dağı'nın tescilli güzeli Buse Orcan, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

    Kırmızı bir eldiven, küpe ve ruj tercih eden Buse Orcan en büyük beğenileri ise bikinili pozlarıyla aldı.

    Buse Orcan'ın paylaşımına ''Sen neymişsin Asya'', ''Alev aldı buralar'' ve ''Kırmızı çok yakışmış'' gibi yorumlar yapıldı.

    İŞTE O KARELER

    Gönül Dağı nın Asya sı bikinisiyle Ramazan ın değil ama takipçilerinin aklını aldı! Sen neymişsin be #1

    Gönül Dağı nın Asya sı bikinisiyle Ramazan ın değil ama takipçilerinin aklını aldı! Sen neymişsin be #2Gönül Dağı nın Asya sı bikinisiyle Ramazan ın değil ama takipçilerinin aklını aldı! Sen neymişsin be #3


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