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    Gönül Dağı'nın Asya'sı karın kaslarıyla nefes kesti! 'Köylü güzeline bak sen'

    TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'ndaki Asya karakterini oynayan Buse Orcan'ın son paylaşımı takipçilerini mest etti. Güzel oyuncu, göbeğini açık bırakan üstüyle kaslarını gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 15:34
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    Gönül Dağı'nın Asya'sı karın kaslarıyla nefes kesti! 'Köylü güzeline bak sen'

    TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, cumartesi akşamlarının reyting rekorunu kırmaya devam ediyor.

    Köprü Film imzalı, “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin kaleminden çıkan Yahya Samancı yönetmenliğindeki dizi Anadolu masalını ekranlara taşıyor.

    Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk'ün yer aldığı dizi, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesini anlatıyor.

    Dizideki tüm oyuncular başarılarıyla dikkat çekerken, 37'nci bölümde Asya rolüyle ekibe dahil olan Buse Orcan, ilk oyunculuk tecrübesini yaşadı.

    Miss Turkey finalistleri arasında yer alan Buse Orcan, sosyal medyada farklı bir profile sahip.

    Buse Orcan fiziğiyle büyülüyor

    Güzelliği ve fitliği ile dikkatleri çeken 20 yaşındaki genç oyuncu, paylaşımlarıyla takipçilerinin beğeni ve yorumlarını topluyor.

    Buse Orcan, göbeğini açık bıraktığı son paylaşımı ile de görenleri mest etti.

    Karın kaslarını sergileyen güzel oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

    İşte Gönül Dağı'nın Asya'sından pozlar...

    Gönül Dağı nın Asya sı karın kaslarıyla nefes kesti! Köylü güzeline bak sen #1

    Gönül Dağı nın Asya sı karın kaslarıyla nefes kesti! Köylü güzeline bak sen #2

    Gönül Dağı nın Asya sı karın kaslarıyla nefes kesti! Köylü güzeline bak sen #3

    Gönül Dağı nın Asya sı karın kaslarıyla nefes kesti! Köylü güzeline bak sen #4

    Gönül Dağı nın Asya sı karın kaslarıyla nefes kesti! Köylü güzeline bak sen #5


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