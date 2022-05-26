Gönül Dağı'nın Asya'sı saçlarını savurdu, karın kaslarıyla ortalığı kasıp kavurdu! 'Mezarcı İlyas görmesin'

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Asya karakteriyle ünlenen Buse Orcan, son paylaşımıyla takipçilerini mest etti. Göbeğini açık bırakan gömleğiyle peş peşe poz veren Orcan, karın kaslarını sergiledi.

TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel ve samimi hikayeleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, cumartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

Aşkın, dostluğun, ailenin ve umudun hem hüzünlü hem de en güzel halini ekranlara taşıyan Gönül Dağı dizisi, birbirinden genç ve yetenekli oyuncuları kadrosunda ağırlıyor.

Dizide hayat verdiği Mezarcı İlyas'ın kızı Asya karakteriyle yıldızını parlatan Buse Orcan, ilk oyunculuk deneyimi olmasına rağmen izleyicilerin beğenisini kazandı.

Geçtiğimiz bölümlerde hikayesi bittiği için diziden ayrılan Buse Orcan, şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Karın kaslarını sergiledi

2018 Best Model Turkey ikincisi Buse Orcan, Instagram hesabından paylaştığı son pozlarla ilgi odağı oldu.

Sosyal medyada dizideki halinden oldukça farklı görünen Buse Orcan, göbeğini açıkta bırakan gömleğiyle karın kaslarını sergiledi.

Duru güzelliği ve formda vücuduyla görenleri büyüleyen Orcan'ın karelerine beğeni ve yorum yağdı.

Kusursuz fiziğiyle kendine hayran bırakan 20 yaşındaki tescilli güzele ''Ormanların vahşi prensesi'', ''Çok güzelleşmişsin'', ''Diziyie dönsen keşke'', ''Mezarcı İlyas görmesin'' gibi yorumlar yapıldı.