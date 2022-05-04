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    • Gönül Dağı'nın Asya'sı sahil kenarına geçti, dekolteli mini bluzuyla poz verdi! 'Köylü güzeli kendini aşmış'

    Gönül Dağı'nın Asya'sı sahil kenarına geçti, dekolteli mini bluzuyla poz verdi! 'Köylü güzeli kendini aşmış'

    Gönül Dağı dizisinde Asya karakterine hayat veren Buse Orcan, sahil kenarına geçip poz verdi. Genç oyuncunun göbeğini açık bırakan dekolteli üstüyle çekildiği karesi, takipçilerinden büyük ilgi gördü.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2022 - 13:57
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    Gönül Dağı'nın Asya'sı sahil kenarına geçti, dekolteli mini bluzuyla poz verdi! 'Köylü güzeli kendini aşmış'

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel ve samimi hikayeleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimleri buluşturan Gönül Dağı dizisi, cumartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

    Birbirinden genç ve yetenekli isimlere fırsat tanıyarak hepsinin büyük bir üne kavuşmasını sağlayan Gönül Dağı dizisi; aşkın, dostluğun, ailenin ve umudun en güzel halini ekranlara taşıyor.

    Buse Orcan, bozkırın ortasında yeşermeye çalışan insanların hikayelerine yer veren dizide Asya karakterine hayat verdi.

    İlk oyunculuk deneyimi olmasına rağmen izleyicilerin beğenisini kazanan Buse Orcan, geçtiğimiz bölümlerde hikayesi bittiği için diziden ayrıldı.

    Duru güzelliğiyle beğeni toplayan Orcan, şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

    Sahil kenarından paylaştı

    Gönül Dağı'nın tescilli güzeli Buse Orcan, Instagram hesabından sahil kenarında çekildiği karelerini paylaştı.

    Sosyal medyada dizideki halinden oldukça farklı görünen Orcan, göbeğini açıkta bırakan dekolteli mini bluzuyla takipçilerini est etti.

    Kusursuz fiziğiyle kendine hayran bırakan 20 yaşındaki oyuncuya, beğeni ve yorum yağdı.

    Genç oyuncuya ''Alev aldı buralar'', ''Güzelliğin göz kamaştırıyor'', ''Kanatları evde kalmış'', ''Köylü güzeli kendini aşmış'' yorumları yapıldı.

    Gönül Dağı nın Asya sı sahil kenarına geçti, dekolteli mini bluzuyla poz verdi! Köylü güzeli kendini aşmış #1

    Gönül Dağı nın Asya sı sahil kenarına geçti, dekolteli mini bluzuyla poz verdi! Köylü güzeli kendini aşmış #2

    Gönül Dağı nın Asya sı sahil kenarına geçti, dekolteli mini bluzuyla poz verdi! Köylü güzeli kendini aşmış #3

    Gönül Dağı nın Asya sı sahil kenarına geçti, dekolteli mini bluzuyla poz verdi! Köylü güzeli kendini aşmış #4

    Gönül Dağı nın Asya sı sahil kenarına geçti, dekolteli mini bluzuyla poz verdi! Köylü güzeli kendini aşmış #5

    Gönül Dağı nın Asya sı sahil kenarına geçti, dekolteli mini bluzuyla poz verdi! Köylü güzeli kendini aşmış #6

    Gönül Dağı nın Asya sı sahil kenarına geçti, dekolteli mini bluzuyla poz verdi! Köylü güzeli kendini aşmış #7

    Gönül Dağı nın Asya sı sahil kenarına geçti, dekolteli mini bluzuyla poz verdi! Köylü güzeli kendini aşmış #8


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