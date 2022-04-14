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    • Gönül Dağı'nın Asya'sı yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı! 'Kız sen neymişsin böyle'

    Gönül Dağı'nın Asya'sı yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı! 'Kız sen neymişsin böyle'

    Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Asya karakteriyle adını duyuran Buse Orcan, Instagram'dan yırtmaçlı pozunu paylaştı. Orcan'ın paylaşımını görenler, 'Sen neymişsin ya' demekten kendilerini alamadı.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 14:24
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    Gönül Dağı'nın Asya'sı yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı! 'Kız sen neymişsin böyle'

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izlenme rekorları kıran Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel hikayeleriyle izleyicileri ekran başına kilitmeyi başarıyor.

    Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimleri buluşturan Gönül Dağı dizisi, cumartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

    Birbirinden genç ve yetenekli isimlere fırsat tanıyan ve hepsinin büyük bir üne kavuşmasını sağlayan Gönül Dağı dizisi; aşkın, dostluğun, ailenin ve umudun en güzel halini ekranlara taşıyor.

    Bozkırın ortasında yeşermeye çalışan insanların hikayelerine yer veren dizide Ramazan ile Asuman'ın büyük aşkı ise izleyicilere duygu dolu anlar yaşatıyor.

    Geçtiğimiz bölümlerde Asya, Ramazan ve Asuman arasında bazı hüzünlü olayların yaşanmasına neden olmuştu.

    Asya ve Ramazan'ın nişanlanması herkesi üzerken, Asya'nın bu düğünden vazgeçmesi ise herkesi sevindirmişti.

    Asya'nın İstanbul'a gitmesinin ardından Asuman ve Ramazan yeniden birbirlerine kavuştu ve mutlu bir birliktelik için ilk adımı attı.

    Asya karakterine ise başarılı oyunculuğu ve duru güzelliğiyle beğeni toplayan Buse Orcan hayat verdi.

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Buse Orcan, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Yırtmaçlı pozuyla beğeni topladı

    Gönül Dağı'nın tescilli güzeli Buse Orcan, Instagram hesabından yırtmaçlı elbisesiyle çekildiği karelerini paylaştı.

    Takipçileri, sosyal medyada dizideki halinden oldukça farklı görünen Orcan'ın pozlarına beğeni ve yorum yağdırdı.

    Güzelliği ve muhteşem fiziğiyle kendine hayran bırakan 20 yaşındaki oyuncuya, ''Kız sen neymişsin böyle'', ''İstanbul bozmuş bizim Asya'yı'', ''Yakıyorsun ortalığı'', ''Papatya gibisin'' yorumları yapıldı.

    Gönül Dağı nın Asya sı yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Kız sen neymişsin böyle #1

    Gönül Dağı nın Asya sı yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Kız sen neymişsin böyle #2

    Gönül Dağı nın Asya sı yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Kız sen neymişsin böyle #3

    Gönül Dağı nın Asya sı yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Kız sen neymişsin böyle #4

    Gönül Dağı nın Asya sı yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Kız sen neymişsin böyle #5

    Gönül Dağı nın Asya sı yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Kız sen neymişsin böyle #6

    Gönül Dağı nın Asya sı yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Kız sen neymişsin böyle #7

    Gönül Dağı nın Asya sı yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Kız sen neymişsin böyle #8

    Gönül Dağı nın Asya sı yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Kız sen neymişsin böyle #9


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