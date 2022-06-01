Gönül Dağı'nın Cemile'si kayalıklara çıktı, kasığına kadar yırtık eteğiyle poz verdi! 'Bacaklar müthiş'

Gönül Dağı dizisinde Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Derin yırtmaçlı eteğiyle kayalıklarda poz veren Kaya, takipçilerinden tam not aldı.

Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Nazlı Pınar Kaya, oyunculuğa 2014 yılında rol aldığı Yetim Gönüller dizisiyle adım attı.

Daha sonra Küçük Gelin, Bulutların Ötesi, Küçük Kıyamet, Sonsuz Aşk, Zümrüdüanka, Selam Bahara Yolculuk gibi yapımlarda yer alan Nazlı Pınar Kaya, yönetmen yardımcılığı da yaptı.

Şimdilerde başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali'nin yer aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda rol alan Kaya, hayat verdiği Cemile karakteriyle adından söz ettiriyor.

Dizide Veysel karakterine hayat veren partneri Semih Ertürk ile iyi bir uyum yakalayan Kaya, Cemile'nin hikayesini izleyicilere başarılı bir şekilde aktarıyor.

Ounculuğu ve güzelliğiyle beğeni toplayan Kaya, zaman zaman cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Nehir kenarında poz verdi

Gönül Dağı dizisinde Veysel'in biricik aşkı Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya, nehir kenarında derin yırtmaçlı eteğiyle poz verdi.

Verdiği pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Nazlı Pınar Kaya, kusursuz fiziğiyle görenleri mest etti.

Gerçek hayatta diziden oldukça farklı bir imaja sahip olan oyuncunun cesur kareleri, ''Diziyle alakası yokmuş'' dedirtti.

Genç oyuncunun paylaşımına ''Bu güzellik fazla'', ''Bacaklar müthiş'', ''Bir melek mi gördüm'', ''Doğanın içinden doğal bir güzellik'' yorumları yapıldı.