Petrol
117.75
1.86%
Euro
17.5032
-0.67%
Dolar
16.3974
0.01%
Altın
973.47
0.42%
Borsa
2569
0.85%
Bitcoin
498.985
-5.72%
BTXN Coin
12.60
0.07%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C
    • Gönül Dağı'nın Cemile'si kayalıklara çıktı, kasığına kadar yırtık eteğiyle poz verdi! 'Bacaklar müthiş'

    Gönül Dağı'nın Cemile'si kayalıklara çıktı, kasığına kadar yırtık eteğiyle poz verdi! 'Bacaklar müthiş'

    Gönül Dağı dizisinde Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Derin yırtmaçlı eteğiyle kayalıklarda poz veren Kaya, takipçilerinden tam not aldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 19:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gönül Dağı'nın Cemile'si kayalıklara çıktı, kasığına kadar yırtık eteğiyle poz verdi! 'Bacaklar müthiş'

    Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Nazlı Pınar Kaya, oyunculuğa 2014 yılında rol aldığı Yetim Gönüller dizisiyle adım attı.

    Daha sonra Küçük Gelin, Bulutların Ötesi, Küçük Kıyamet, Sonsuz Aşk, Zümrüdüanka, Selam Bahara Yolculuk gibi yapımlarda yer alan Nazlı Pınar Kaya, yönetmen yardımcılığı da yaptı.

    Şimdilerde başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali'nin yer aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda rol alan Kaya, hayat verdiği Cemile karakteriyle adından söz ettiriyor.

    Dizide Veysel karakterine hayat veren partneri Semih Ertürk ile iyi bir uyum yakalayan Kaya, Cemile'nin hikayesini izleyicilere başarılı bir şekilde aktarıyor.

    Ounculuğu ve güzelliğiyle beğeni toplayan Kaya, zaman zaman cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

    Nehir kenarında poz verdi

    Gönül Dağı dizisinde Veysel'in biricik aşkı Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya, nehir kenarında derin yırtmaçlı eteğiyle poz verdi.

    Verdiği pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Nazlı Pınar Kaya, kusursuz fiziğiyle görenleri mest etti.

    Gerçek hayatta diziden oldukça farklı bir imaja sahip olan oyuncunun cesur kareleri, ''Diziyle alakası yokmuş'' dedirtti.

    Genç oyuncunun paylaşımına ''Bu güzellik fazla'', ''Bacaklar müthiş'', ''Bir melek mi gördüm'', ''Doğanın içinden doğal bir güzellik'' yorumları yapıldı.

    Gönül Dağı nın Cemile si kayalıklara çıktı, kasığına kadar yırtık eteğiyle poz verdi! Bacaklar müthiş #1

    Gönül Dağı nın Cemile si kayalıklara çıktı, kasığına kadar yırtık eteğiyle poz verdi! Bacaklar müthiş #2

    Gönül Dağı nın Cemile si kayalıklara çıktı, kasığına kadar yırtık eteğiyle poz verdi! Bacaklar müthiş #3

    Gönül Dağı nın Cemile si kayalıklara çıktı, kasığına kadar yırtık eteğiyle poz verdi! Bacaklar müthiş #4

    Gönül Dağı nın Cemile si kayalıklara çıktı, kasığına kadar yırtık eteğiyle poz verdi! Bacaklar müthiş #5


    İlginizi Çekebilir

    Bingöl'deki Çır Şelalesi'nin turizme kazandırılması isteniyor
    Seyahat

    Bingöl'deki Çır Şelalesi'nin turizme kazandırılması isteniyor

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Hangi kara yolunda çalışma var? 1 Haziran Çarşamba kara yollarında son durum
    Yaşam

    Hangi kara yolunda çalışma var? 1 Haziran Çarşamba kara yollarında son durum

    Görüş Bildir