Gönül Dağı'nın Cemile'sinin bu pozlarını ilk defa göreceksiniz... Güzelliğine güzellik katmış

Gönül Dağı'nın Cemile'sinin bu pozlarını ilk defa göreceksiniz... Güzelliğine güzellik katmış

Gönül Dağı dizisinde Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya'nın değişimi gündem oldu. Yıllar içinde güzelliğine güzellik katan oyuncu, Gönül Dağı'nın sevilen isimlerinden birisi oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve çekimleri Sivrihisar'da yapılan Gönül Dağı dizisi, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Gülsim Ali İlhan ve Ecem Özkaya gibi isimlerin yer aldığı dizi, hikayesiyle beğeni topluyor.

Dizide yeni yüzler seyircinin karşısına çıkarken Cemile karakterini canlandıran Nazlı Pınar Kaya, oyunculuğu ile sevildi.

Cemile karakterinin kalplere dokunan hikayesini seyirci ile buluşturan Kaya, rolünün altından başarıyla kalktı.

Güzel oyuncunun yıllar önce ortaya çıkan kareleri gündem olurken, güzelliğinin değişmediği görüldü.

NAZLI PINAR KAYA'NIN GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATAN DEĞİŞİMİ

1992 yılında dünyaya gelen Nazlı Pınar Kaya, Gönül Dağı dizisi ile tanındı. Adını kitlelere duyurmayı başaran Kaya, oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekti.

Kalbimdeki Deniz adlı dizide Figen karakterine hayat veren Kaya, yıllar önceki kareleri ile gündeme geldi.

Oyuncunun yıllar önceki halini gören hayranları, güzelliğinin değişmediğine yönelik yorumlar yaptı.