Gönül Dağı'nın Cemile'sinin bu pozlarını ilk defa göreceksiniz... Mini elbiseleri mest etti!

Gönül Dağı'nın Cemile'sinin bu pozlarını ilk defa göreceksiniz... Mini elbiseleri mest etti!

Gönül Dağı dizisinde Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya, Instagram pozları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Mini elbisesiyle ile beğeni toplayan Kaya, görenleri hayran bırakyor.

Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri çekiyor.

Cumartesi günleri ekrana gelen ve reyting rekorları kıran dizinin başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğl, Nazlı Pınar Kaya ve Semih Ertürk yer alıyor.

Yeni ve genç yüzleri seyirci ile buluşturan dizide Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya, sevimli halleri ile beğeni topladı.

Annesiz büyüyen ve küçük yaşan beri Veysel'e aşık olan Cemile'nin hüzünlü hikayesi, seyirci tarafından benimsedi.

Nazlı Pınar Kaya rolünün hakkını verirken, Instagram hesabından paylaştığı pozlar ile güzelliğinden söz ettirmeyi ihmal etmedi.

NAZLI PINAR KAYA'NIN INSTAGRAM FOTOĞRAFLARI

Gönül Dağı’nın Cemile’si Nazlı Pınar Kaya, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Zümrüdüanka, Hababam Sınıfı Yeniden, Kalbimdeki Deniz, Sonsuz Aşk ve Yetim Gönüller dizilerinde de rol alan ünlü oyuncunun mini elbiseli pozlarına beğeni yağdı.

NAZLI PINAR KAYA KİMDİR?

21 Ocak 1992 İstanbul doğumlu olan Nazlı Pınar Kaya, eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamladı.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra yönetmen yardımcılığı yapan Nazlı Kaya, kameralar karşısına ise ilk kez 2014 yılında ‘Yetim Gönüller’ adlı televizyon dizisi ile geçti.

Küçük Gelin, Bulutların Ötesi, Küçük Kıyamet, Sonsuz Aşk, Zümrüdüanka, Selam Bahara Yolculuk gibi yapımlarda yer aldı.