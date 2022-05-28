Gönül Dağı'nın Dilek'i bacak bacak üstüne attı, yetmedi koltuğun tepesine çıktı! Yemyeşil gözleriyle akıl aldı

Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan, son paylaşımıyla takipçilerini büyüledi. Bacak bacak üstüne atıp poz veren Gülsim Ali, takipçilerinden bolca beğeni ve yorum aldı.

Oyunculuğa başrolünde Hazal Kaya'nın yer aldığı Son Yaz Balkanlar dizisiyle başlayan Gülsim Ali İlhan, ardından Seddülbahir 32 Saat dizisinde boy gösterdi.

Başrolünü Yusuf Çim ile paylaştığı Hanım Köylü dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Gülsim Ali İlhan, Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Aslıhan karakteri ile sarsılmaz bir üne kavuştu.

Daha sonra Payitaht Abdülhamid dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Gülsim Ali, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Başrolünü Berk Atan ile paylaştığı dizide hayat verdiği Dilek karakteriyle yıldızını iyice parlatan güzel oyuncu, birbirinden güzel karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Başarılı performansının yanı sıra duru güzelliğiyle de kendine hayran bırakan oyuncu, son paylaşımıyla da ilgi odağı oldu.

Doğal güzelliğiyle büyüledi

Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Gülsim Ali İlhan, bacak bacak üstüne atıp poz verdi.

Renkli ceketini, beyaz gömlek ve kot pantolonuyla kombinleyen Gülsim Ali, verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Dalgalı saçları, kusursuz makyajı ve yemyeşil gözleriyle görenleri büyüleyen 27 yaşındaki güzel oyuncunun karelerine beğeni yağdı.

Ünü Türkiye sınırlarını aşan Gülsim Ali'ye Pakistan, Hindistan gibi ülkelerdeki hayranlarından da bolca yorum geldi.