Petrol
99.47
-6.29%
Euro
15.82
-0.62%
Dolar
14.78
0.24%
Altın
900.77
-1.63%
Borsa
2483
0.41%
Bitcoin
580.227
-1.41%
BTXN Coin
20.75
-19.10%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C
    • Gönül Dağı'nın Dilek'i bornozuyla poz verdi, masmavi gözleri akılları baştan aldı! 'Bin kere maşallah'

    Gönül Dağı'nın Dilek'i bornozuyla poz verdi, masmavi gözleri akılları baştan aldı! 'Bin kere maşallah'

    Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali, sosyal medya hesabından bornozlu fotoğrafını paylaştı. Güzelliğiyle beğeni toplayan Ali, masmavi gözleriyle takipçilerini büyüledi.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 17:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gönül Dağı'nın Dilek'i bornozuyla poz verdi, masmavi gözleri akılları baştan aldı! 'Bin kere maşallah'

    Super Model yarışmasında ''Ford Modeli'' seçilen Gülsim Ali İlhan, oyunculuğa 2012 yılında başrolünde Hazal Kaya'nın yer aldığı Son Yaz Balkanlar dizisiyle başladı.

    Ardından Seddülbahir 32 Saat dizisinde rol alan Gülsim Ali İlhan, 2016 yılında başrolünü Yusuf Çim ile paylaştığı Hanım Köylü dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.

    Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Aslıhan karakteri ile büyük bir üne kavuşan Gülsim Ali, 2019 yılında Payitaht Abdülhamid dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

    Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde rol alan Gülsim Ali, dizide hayat verdiği Dilek karakteriyle adından söz ettiriyor.

    Partneri Berk Atan ile uyumu oldukça beğenilen güzel oyuncu, birbirinden özel karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

    Başarılı performansının yanı sıra duru güzelliğiyle de göz dolduran oyuncu, son paylaşımıyla da göz doldurdu.

    Bornozlu paylaşım

    Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Gülsim Ali İlhan, bornozuyla kamera karşısına geçti.

    Sade makyajıyla güzelliğini gözler önüne seren Gülsim Ali, masmavi gözleriyle takipçilerini büyüledi.

    Ünü Türkiye sınırlarını aşan 27 yaşındaki oyuncunun paylaşımına beğeni yağarken ''Bu ne güzellik'', ''Bin kere maşallah'', ''Çok güzelsin'' gibi yorumlar yapıldı.

    Gönül Dağı nın Dilek i bornozuyla poz verdi, masmavi gözleri akılları baştan aldı! Bin kere maşallah #1

    Gönül Dağı nın Dilek i bornozuyla poz verdi, masmavi gözleri akılları baştan aldı! Bin kere maşallah #2

    Gönül Dağı nın Dilek i bornozuyla poz verdi, masmavi gözleri akılları baştan aldı! Bin kere maşallah #3


    İlginizi Çekebilir

    TÜİK'te Başkan Yardımcılığına atama
    Ekonomi

    TÜİK'te Başkan Yardımcılığına atama

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!
    Borsa Robot

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!

    Bodrum'da sezon açıldı: Sahiller doldu
    Yaşam

    Bodrum'da sezon açıldı: Sahiller doldu

    Görüş Bildir