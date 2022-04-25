Gönül Dağı'nın Dilek'i bornozuyla poz verdi, masmavi gözleri akılları baştan aldı! 'Bin kere maşallah'

Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali, sosyal medya hesabından bornozlu fotoğrafını paylaştı. Güzelliğiyle beğeni toplayan Ali, masmavi gözleriyle takipçilerini büyüledi.

Super Model yarışmasında ''Ford Modeli'' seçilen Gülsim Ali İlhan, oyunculuğa 2012 yılında başrolünde Hazal Kaya'nın yer aldığı Son Yaz Balkanlar dizisiyle başladı.

Ardından Seddülbahir 32 Saat dizisinde rol alan Gülsim Ali İlhan, 2016 yılında başrolünü Yusuf Çim ile paylaştığı Hanım Köylü dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Aslıhan karakteri ile büyük bir üne kavuşan Gülsim Ali, 2019 yılında Payitaht Abdülhamid dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde rol alan Gülsim Ali, dizide hayat verdiği Dilek karakteriyle adından söz ettiriyor.

Partneri Berk Atan ile uyumu oldukça beğenilen güzel oyuncu, birbirinden özel karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Başarılı performansının yanı sıra duru güzelliğiyle de göz dolduran oyuncu, son paylaşımıyla da göz doldurdu.

Bornozlu paylaşım

Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Gülsim Ali İlhan, bornozuyla kamera karşısına geçti.

Sade makyajıyla güzelliğini gözler önüne seren Gülsim Ali, masmavi gözleriyle takipçilerini büyüledi.

Ünü Türkiye sınırlarını aşan 27 yaşındaki oyuncunun paylaşımına beğeni yağarken ''Bu ne güzellik'', ''Bin kere maşallah'', ''Çok güzelsin'' gibi yorumlar yapıldı.