Gönül Dağı'nın Dilek'i cesur çıktı, dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı! 'İnsan biraz utanır ya'

Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali, özel bir çekim için kamera karşısına geçti. Sarı dekolteli elbisesiyle poz veren güzel oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

18 Şubat 1995 tarihinde Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'ta dünyaya gelen Gülsim Ali İlhan, Super Model yarışmasında ''Ford Modeli'' seçildi.

Oyunculuğa 2012 yılında başrolünde Hazal Kaya'nın yer aldığı Son Yaz Balkanlar dizisiyle başlayan Gülsim Ali İlhan, ardından Seddülbahir 32 Saat dizisinde rol aldı.

2016 yılında başrolünü Yusuf Çim ile paylaştığı Hanım Köylü dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Gülsim Ali, Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Aslıhan karakteri ile büyük bir üne kavuştu.

2019 yılında Payitaht Abdülhamid dizisiyle izleyici karşısına çıkan Gülsim Ali, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde rol alıyor.

Başrolünü Berk Atan ile paylaştığı dizide hayat verdiği Dilek karakteriyle yıldızını iyice parlatan güzel oyuncu, birbirinden özel karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Başarılı performansının yanı sıra duru güzelliğiyle de göz dolduran oyuncu, son paylaşımıyla da ilgi odağı oldu.

Güzelliğiyle göz doldurdu

Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Gülsim Ali İlhan, özel bir çekim için kamera karşısına geçti.

Sade makyajı ve giydiği sarı dekolteli elbisesiyle kendine hayran bırakan Gülsim Ali'nin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Takipçileri, 27 yaşındaki oyuncuya, ''Bu ne güzellik'', ''Sarı papatya'', ''Gerçek bir kadın'', ''Utanır insan bu kadar güzel olunur mu'' gibi yorumlar yaptı.

Ünü Türkiye sınırlarını aşan Gülsim Ali'ye Pakistan, Hindistan gibi ülkelerdeki hayranlarından da bolca yorum geldi.