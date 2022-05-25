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Gönül Dağı'nın Dilek'i göbeğine kadar inen derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu yıkıldı

Gönül Dağı'nın Dilek'i göbeğine kadar inen derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu yıkıldı

Gönül Dağı'nın Dilek'i güzelliği ve kırmızı elbisesiyle olay oldu. Herkesi etkisi altına alan Ali, sosyal medya üzerinden bolca yorum ve beğeni alan isimlerin başında geliyor.