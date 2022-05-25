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- Gönül Dağı'nın Dilek'i göbeğine kadar inen derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu yıkıldı
Gönül Dağı'nın Dilek'i göbeğine kadar inen derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu yıkıldı
- Haber Merkezi
- 25.05.2022 - 15:04
18 Şubat 1995 yılında Bulgaristan'da dünyaya gelen Gülsim Ali İlhan, Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi.
2012 yılında oyunculuğa adım atan güzel isim, başrolünde Hazal Kaya’nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde yer aldı.
Ardından 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat adlı dizide hemşire rolünü canlandıran Gülsim Ali, akabinde Yusuf Çim ile birlikte Hanım Köylü'de yer aldı.
Bu projelerden ziyade Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Aslıhan rolü sayesinde tanınan Gülsim Ali, şimdilerde ise Gönül Dağı'nda boy gösteriyor.
Gönül Dağı'nda Dilek karakterine hayat veren ve yıldızı gittikçe parlayan oyuncu, Eskişehir'deki çekimlerin sona ermesinin ardından İstanbul'a döndü.
Diziden ayrılacağı konuşulan ve yayınlanan fragmanda öldüğü düşünülen Gülsim Ali, kırmızı dekolteli elbisesi ile büyüledi.
Sosyal medya üzerinden paylaştığı karelerle göz dolduran Gülsim Ali için, övgü dolu yorumlar gelmeye başladı.
Gülsim Ali göreni büyüledi
Dilek karakterinin akıbeti merak edilirken, Gülsim Ali'nin eski kareleri gündeme geldi. Kırmızı derin dekolteli elbisesi ile olay olan Gülsim Ali, uzun saçlarıyla herkesi etkiledi.
Güzel ve başarılı ismin sosyal medya üzerinden paylaştığı her kare ayrı bir övgü alırken, yurt dışında ise fanları artmaya başladı.
Gülsim Ali'nin üzerinde kırmızı elbiseyi görenler, "Çok yakışmış" demekten kendisini alamadı.
Genç ismin diziden ayrılmasını istemeyenler, bununla ilgili yorum yapmayı ihmal etmedi.