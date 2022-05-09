Gönül Dağı'nın Dilek'i annesini paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Masmavi gözleriyle büyülüyor...

Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali, sosyal medya hesabından annesini paylaştı. Gülsim Ali'nin annesi, güzelliği ve masmavi gözleriyle görenleri kendine hayran bıraktı.

Oyunculuğa 2012 yılında başrolünde Hazal Kaya'nın yer aldığı Son Yaz Balkanlar dizisiyle başlayan Gülsim Ali İlhan, ardından Seddülbahir 32 Saat dizisinde rol aldı.

2016 yılında başrolünü Yusuf Çim ile paylaştığı Hanım Köylü dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Gülsim Ali İlhan, Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Aslıhan karakteri ile büyük bir üne kavuştu.

2019 yılında Payitaht Abdülhamid dizisiyle izleyici karşısına çıkan Gülsim Ali, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde rol alıyor.

Dizide hayat verdiği Dilek karakteriyle adından söz ettiren Gülsim Ali, partneri Berk Atan ile uyumu oldukça beğeniliyor.

Dizide Dilek ve Taner'in aşkını izleyicilere başarılı bir şekilde aktaran güzel oyuncu, birbirinden özel karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

''Güzelliğini annesinden almış''

Duru güzelliğiyle beğeni toplayan Gülsim Ali İlhan, Instagram hesabından annesiyle çekildiği bir karesini paylaştı.

Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Gülsim Ali İlhan, paylaşımında annesinin anneler gününü kutladı.

Gülsim Ali'nin annesi, güzelliği ve masmavi gözleriyle görenleri kendine hayran bıraktı.

Annesine ikizi kadar benzeyen 27 yaşındaki oyuncuya, ''Güzelliğini annesinden almış'', ''Güzellik genetikmiş'' yorumları yapıldı.