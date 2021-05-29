Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan kimdir? Gülsim Ali İlhan hakkında bilgiler..

Berk Atan'la başrolünü paylaştığı Gönül Dağı dizisinin Dilek'i Gülsüm Ali İlhan'ın Durul Bazan'la aşk yaşadığı iddiası, magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki Gülsüm Ali İlhan kimdir?

Diriliş Ertuğrul, Yüzleşme, Hanım Köylü dizileriyle tanınan ve şu sıralar TRT1 ekranlarının en çok sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı'nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük olan Durul Bazan'la aşk yaşadığı öne sürüldü.

Bu iddianın ardından Gülsim Ali İlhan hakkında bilgiler gündemde merak edilen konular arasında yerini aldı.

Gönül Dağı dizisinin sıkı takipçileri başta olmak üzere vatandaşlar, Gülsüm Ali İlhan kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

Peki Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan kimdir? İşte Gülsim Ali İlhan hakkında bilgiler...

GÜLSÜM ALİ İLHAN KİMDİR?

24 Eylül 1993 tarihinde Bulgarsitan'ın Rusçuk kentinde dünyaya gelen Gülsüm Ali İlhan, aslen Bulgar göçmenidir. Çocukluğunu Bulgaristan'da geçirdikten sonra 2009 yılında ''Super Model Ford Models Bulgara'' adlı güzellik yarışmasında birinci olmuştur. Aynı yıl Brezilya'da düzenlenen ''Ford Models Of The World'' güzellik yarışmasında Bulgaristan'ı temsil etmiş ve modellik yapmıştır.

16 yaşında Türkiye’ ye gelen güzel oyuncu, Başkent İletişim Akademisi'nde oyunculuk ve diksiyon eğitimi aldıktan sonra 2012 yılında ''Son Yaz Balkanlar'' dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçmiştir.

Daha önce ''Yüzleşme'' dizisinde rol alan fakat dizi yayından kalktığı için hevesi kursağında kalan güzel oyuncu Gönüldağı ile yeniden popüler olmuştur.

1.76 cm boyunda ve 54 kilo olan Gülsüm Ali İlhan; Gönül Dağı, Payitaht Abdülhamid, Yüzleşme, Diriliş Ertuğrul, Hanım Köylü dizilerinde rol almıştır.