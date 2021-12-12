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- Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan yeni bir projeyle el sıkıştı! Yurt dışına gidiyor
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan yeni bir projeyle el sıkıştı! Yurt dışına gidiyor
- Haber Merkezi
- 12.12.2021 - 14:12
- Güncelleme : 12.12.2021 - 14:16
Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamit gibi dizilerde rol alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Gülsim Ali İlhan, şimdilerde TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda rol alıyor.
Gönül Dağı dizisinde başrolü Berk Atan ile paylaşan Gülsim Ali İlhan, dizide hayat verdiği Dilek karakteri ile beğeni topluyor.
Yurt dışında da büyük bir hayran kitlesi bulunan Gülsüm Ali, yeni bir projeyle el sıkıştığı ortaya çıktı.
BÜYÜK REKLAM ANLAŞMASI YAPTI
26 yaşındaki güzel oyuncu, Pakistan merkezli uluslararası tekstil devi ile reklam anlaşması yaptı.
Diriliş Ertuğrul dizisindeki Aslıhan rolüyle Pakistan'da fenomen olan İlhan'ın reklam yüzü olduğu markanın reklam filmi, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda çekildi.
SEZON ARASINDA PAKİSTAN'A GİDECEK
Oyuncunun adını taşıyan ''MariaBXGülsimAli'' koleksiyonu, Pakistan'ın dışında ABD, İngiltere ve Ortadoğu ülkelerinde satışa çıkacak.
Gönül Dağı dizisinin yoğun çekim maratonu nedeniyle Pakistan'a gidemeyen oyuncunun dizi tatile girdiğinde bu ülkeye giderek çeşitli etkinliklere katılacağı öğrenildi.