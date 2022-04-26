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- Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'dan bir ilk! Tarzı ve karakteriyle büyüleyecek...
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'dan bir ilk! Tarzı ve karakteriyle büyüleyecek...
- Haber Merkezi
- 26.04.2022 - 14:29
Bulgaristan'ın Rusçuk kentinde doğan oyuncu Gülsim Ali, Bulgar bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi.
Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçilmesinin ardından 2012 yılında oyunculuğa adım atan Gülsim Ali, ilk projesinde dikkatleri çekmeyi başardı.
2012 yılında yayınlanan başrolünde Hazal Kaya’nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde rol alan güzel oyuncu, ardından 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat adlı dizide hemşire rolünü oynadı.
Yusuf Çim ile birlikte 2016 yılında Star TV'de yayımlanan Hanım Köylü dizisinde İlkgün rolü, Diriliş Ertuğrul'da Aslıhan, 2019'da oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinde Gülcemal ile oyunculuk kariyerini taçlandırdı.
Şimdilerde TRT1 ekranlarındaki Gönül Dağı dizisinde başrolü Berk Atan ile paylaşan Gülsim Ali İlhan, dizide hayat verdiği Dilek karakteri ile beğeni topluyor.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gülsim Ali, son paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırdı.
Beyaz perdeye adım attı
26 yaşındaki güzel oyuncu, yeni bir projeyle el sıkıştığı ortaya çıktı.
Sosyal medya hesabından sinema filmini duyuran Ali, "Kurtuluş Hattı" adlı yapımla beyaz perdede olacak.
Hemşire karakterini oynayan Gülsim Ali, projesini "İlk sinema filmi heyecanı,, 13 Mayıs'ta "Kurtuluş Hattı" sinemalarda" notuyla paylaştı.
Yönetmen koltuğıunda Selman Kayabaşı'nın oturduğu "Kurtuluş Hattı" filminin oyuncu kadrosunda Gülsim Ali, Yusuf Aytekin, Emin Gürsoy, Benian Dönmez, Aybike Turan gibi isimler yer alıyor.