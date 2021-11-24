Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın annesi güzelliği ile genç kızlara taş çıkarttı

Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, anne ve babasıyla birlikte yeni kareler paylaştı. Oyuncunun annesini görenler, güzelliği karşısında hayran kaldı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve çekimleri Sivrihisar'da yapılan Gönül Dağı, herkesin beğenisini kazandı.

Ekrana gelen birbirinden farklı ikayeleri ile zaman zaman hüzünlendiren dizi zaman zaman ise gülümsetti.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan ve Ecem Özkaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı, yeni bölümleriyle Cumartesi günleri ekrana geliyor.

Dizide Dilek karakterine hayat veren ve güzelliği ile herkesin beğenisini kazanan Gülsim Ali, herkesin gözdesi oldu.

Hem güzel hem de oldukça başarılı bir oyuncu olan Gülsim Ali İlhan, annesiyle gündeme geldi.

Başarılı oyuncunun annesini gören hayranları şaşkınlığını gizleyemezken, güzelliğine ise hayran kaldı.

GÜLSİM ALİ İLHAN VE ANNESİ

Diriliş Ertuğrul dizisinde Aslıhan ardından Gönül Dağı'nda Dilek karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Gülsim Ali, annesiyle gündeme geldi.

Genç oyuncunun annesini görenler, benzerlik karşısında oldukça şaşırdı. Bazen ailesiyle sosyal medya hesabından paylaşım Gülsim Ali, takipçilerinim beğenisini topluyor.

Annesine bir ikizi kadar benzeyen oyuncu için, "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yapılıyor.