Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali kafaları karıştırdı! 'Oyunculuğu bırakıyor mu'

Gönül Dağı dizisiyle yıldızı parlayan Gülsim Ali, Instagram hesabından takipçileriyle soru cevap yaptı. Genç oyuncunun bir soruya verdiği yanıtı "diziden ayrılacak mı" iddiasını gündeme getirdi.

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, cumartesi akşamlarının reyting rekorunu kırmaya devam ediyor.

Köprü Film imzalı, “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin kaleminden çıkan Yahya Samancı yönetmenliğindeki dizi Anadolu masalını ekranlara taşıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk'ün yer aldığı dizi, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesini anlatıyor.

Dizideki tüm oyuncular başarılarıyla dikkat çekerken, Dilek karakterini oynayan Gülsim Ali sevilen isimler arasında yer alıyor.

2012'de Son Yaz Balkanlar dizisiyle oyunculuğa adım atan Gülsim Ali, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorusunu yanıtladı.

Ünlü oyuncu bir takipçisine verdiği yanıtla, "Oyunculuğu bırakıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Cevabı sevenlerini şüphelendirdi

Gülsim Ali kendisine yöneltilen "Oyunculuk dışında hangi mesleği yapardın" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Ailem ayakkabı ticaretiyle uğraşıyor ve ben de onlara çok yardım ederdim. Babaannem hep anlatır. Küçükken mağazalarımızda ayakkabı kutularından çekecek çıkarmış, ben de onları toplayıp insanlara satıyormuşum. Haliyle ben de ticaretle uğraşırdım muhtemelen. Hatta geçenlerde de aklıma bir fikir geldi bununla ilgili. Hayırlısı..."