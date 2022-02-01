Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'den sıfır makyaj poz! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek karakteriyle beğeni toplayan Gülsim Ali, sosyal medya hesabından makyajsız pozunu paylaştı. Başarılı oyuncu, doğal güzelliğiyle hayranlarını mest etti.

Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamit gibi dizilerde rol alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Gülsim Ali İlhan, şimdilerde TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda rol alıyor.

Başrolünü Berk Atan ile paylaştığı Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek karakteri ile adından söz ettiren Gülsim Ali, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

DOĞAL GÜZELLİĞİYLE MEST ETTİ

Ali, son olarak Instagram hesabından makyajsız karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

26 yaşındaki başarılı oyuncu, doğal güzelliğini gözler önüne serdiği sosyal medya paylaşımıyla hayranlarından tam not aldı.

DURUL BAZAN İLE AŞK YAŞAMIŞTI

Bulgaristan'da dünyaya gelen Gülsim Ali İlhan, oyunculuğa 2012 yılında yer aldığı ''Balkanlar Son Yaz'' dizisiyle adım attı.

Seddülbahir 32 Saat ve Hanım Köylü gibi dizilerin başrolünde yer alan Gülsim Ali, bir dönem kendisinden 23 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşamıştı.

Ali'nin ailesinin bu aşka onay vermediği ancak güzel oyuncunun her şeye rağmen ilişkisine devam ettiği öne sürülmüştü.