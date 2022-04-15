Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin babasını gören şok geçirdi! 'Bu kız senin mi?'

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin babasını gören şok geçirdi! 'Bu kız senin mi?'

Sosyal medya hesabından ailesiyle selfie paylaşan Gönül Dağı'nın yıldız oyuncusu Gülsim Ali, babasına benzemeyişi ile gündem oldu. Güzel oyuncu, adeta annesinin fotokopisi...

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, cumartesi akşamlarının reyting rekorunu kırmaya devam ediyor.

Köprü Film imzalı, “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin kaleminden çıkan Yahya Samancı yönetmenliğindeki dizi Anadolu masalını ekranlara taşıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk'ün yer aldığı dizide "Dilek" karakterini oynayan Gülsim Ali sevilen isimler arasında yer alıyor.

2012'de Son Yaz Balkanlar dizisiyle oyunculuğa adım atan Gülsim Ali, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini adeta mest ediyor.

Güzel oyuncu son olarak ailesi ile bir karesini paylaştı.

Gülsim Ali'nin ailesi

Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde dünyaya gelen Gülsim Ali'nin ailesi Almanya'da yaşıyor.

Genç oyuncu, Almanya Türkiye arası mekik dokurken bu kez anne ve babası ziyarete geldi.

Ailesiyle vakit geçiren oyuncu, o anlardan kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Babasından ziyade annesine çeken Gülsim Ali'nin güzelliğini nereden aldığı ortaya çıktı.

Göz renkleriyle dikkat çeken anne kıza "Güzelliğini annesinden almış", "Anasına bak kızını al" yorumları yağdı.