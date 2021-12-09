Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin memleketini duyan inanamadı! Güzelliğini toprağından almış

Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Başarılı oyuncunun hayatına dair detayları araştıranlar, memleketini öğrenince şoke oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor.

Dizinin başrolünü Berk Atan ile paylaşan Gülsim Ali İlhan, Dilek karakterine hayat veriyor.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Aslıhan karakterine hayat veren ve dikkatleri üzerine çeken oyuncu, Gönül Dağı sayesinde adını geniş kitlelere duyurdu.

Başarını Dilek karakteri ile taçlandıran Gülsim Ali, masmavi gözleri ile görenleri mest ediyor.

Sık sık adından söz ettiren oyuncu geçtiğimiz günlerde annesi ile gündeme gelmiş ve benzerlikleri beğeni toplamıştı.

Gülsim Ali İlhan'ın hayatına dair araştırma yapanlar ise memleketini öğrenince şaşkına döndü.

GÜLSİM ALİ İLHAN'IN MEMLEKETİ

1995 doğumlu olan Gülsim Ali İlhan, Bulgaristan Türkü bir ailenin kızı. Rusçuk'ta dünyaya gelen oyuncu, uzun yıllar Bulgaristan'da yaşadı.

Gülsim Ali'nin şöhrete uzanan öyküsü ise Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında keşfedilmesiyle başladı.

2012 yılında Son Yaz Balkanlar dizisiyle oyunculuğa adım atan yıldız, kabiliyeti ve doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Ali, ilk başrol deneyimini Seddülbahir 32 Saat dizisiyle tattı. Ardından Hanım Köylü dizisinde Yusuf Çim ile başrolü paylaştı.

Diriliş Ertuğrul, Yüzleşme ve Payitaht Abdülhamid gibi yapımlarda yardımcı oyuncu olarak rol alan Ali, Gönül Dağı dizisiyle yeniden başrole yükseldi.