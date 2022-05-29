Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali gitti, veda mesajı yürekleri burktu...

Sezon finali bölümüyle diziden ayrılan Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan, sosyal medyadan veda paylaşımı yaptı.

TRT1 dizisi Gönül Dağı, 28 Mayıs Cumartesi günü son bölümüyle ekranlara geldi ve yaz molası verdi.

Köprü Film imzalı, “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin kaleminden çıkan Yahya Samancı yönetmenliğindeki dizi Anadolu masalını ekranlara taşıyan dizide ayrılık yaşandı.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk'ün yer aldığı diziye "Dilek" karakteri öldü.

Gülsim Ali, sosyal medya hesabından diziden ayrıldığı duyurdu.

Ünlü oyuncu hayat verdiği Dilek'e, "Hoşçakal öğretmen kızı, hoşçakal çiçek kızım..." sözleriyle veda etti.

İşte Gülsim Ali İlhan'dan ayrılık paylaşımı...

"Anadolu masalının prensesi oldum"

Gönül Dağı türküsünün bende yeri apayrı, bu projeden önce de sürekli bıkmadan usanmadan dinlerdim, bir gün bir senaryo geldi adı “Gönül Dağı”. İlk bölümü okudum ve bu işte oynamak istiyorum, Dilek ben olmalıyım dedim, ve öyle de oldu. İyi ki de olmuş çok güzel bir Anadolu masalının prensesi oldum. Ben sizden, siz de benden bir parça oldunuz. İki sene reyting rekorları kıran ve birinciliği böylesine hak eden bir işte oynamak, ben ve ailem adına mutluluk ve gurur vesilesi oldu.





"Görevimi tamamladım"

Dilek nereye ait olduğunu bilmiyordu, annesinden başka kimsesi yoktu,şimdiyse geride koskoca bir aile bıraktı. O,görevini tamamladı ve bu güzel “Anadolu Masalın’dan” göçtü. Beni böylesine sevdiğiniz, desteklediğiniz ve hep hayal ettiğim gibi ailenizden biri olarak gördüğünüz için size minnettarım.