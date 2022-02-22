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    • Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsüm Ali İlhan'dan makyajsız selfie! 'Hande'yi, Demet'i, Fahriye'yi sollar!'

    Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsüm Ali İlhan'dan makyajsız selfie! 'Hande'yi, Demet'i, Fahriye'yi sollar!'

    Gönül Dağı adlı dizide canlandırdığı Dilek karakteri ile beğeni toplayan güzel oyuncu Gülsüm Ali İlhan, sosyal medyada makyajsız halini paylaşınca beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 14:31
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    Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsüm Ali İlhan'dan makyajsız selfie! 'Hande'yi, Demet'i, Fahriye'yi sollar!'

    TRT1 ekranlarında en çok izlenen dizilerinden biri olan Gönül Dağı, konusu ve oyuncu kadrosuyla seyircisinden tam not alıyor.

    Dizide canlandırdığı Dilek karakteri ile yediden yetmişe herkesi kendine hayran bırakan güzel oyuncu Gülsüm Ali İlhan, yakından takip edilen isimlerden.

    Bulgaristan Rusçuk'ta dünyaya gelen Gülsim Ali, 2 milyona yakın takipçisiyle her anını paylaşıyor.

    DOĞAL HALİYLE HAYRAN BIRAKTI

    Sosyal medyayı aktif kullanan İlhan, makyajsız halini Instagram'dan paylaşınca adeta herkesi büyüledi.

    27 yaşındaki başarılı oyuncunun doğal hali takipçilerinden büyük beğeni alırken, estetik güzeli ünlülere de atıf yapıldı.

    Son zamanlarda estetik ile uğradıkları değişimle gündeme gelen Demet Özdemir, Hande Erçel ve Fahriye Evcen'den daha güzel olduğu yorumları alt alta dizildi.

    Gönül Dağı nın Dilek i Gülsüm Ali İlhan dan makyajsız selfie! Hande yi, Demet i, Fahriye yi sollar! #1

    Gönül Dağı nın Dilek i Gülsüm Ali İlhan dan makyajsız selfie! Hande yi, Demet i, Fahriye yi sollar! #2

    Gönül Dağı nın Dilek i Gülsüm Ali İlhan dan makyajsız selfie! Hande yi, Demet i, Fahriye yi sollar! #3,Gönül Dağı nın Dilek i Gülsüm Ali İlhan dan makyajsız selfie! Hande yi, Demet i, Fahriye yi sollar! #4


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