Gönül Dağı'nın Dilek'i güzelliğini ablasından almış! 'Aman aman bu ne böyle ya?'

Gönül Dağı'nın Dilek'i güzelliğini ablasından almış! 'Aman aman bu ne böyle ya?'

Gönül Dağı dizisinde oynayan Gülsim Ali İlhan'ın ablasıyla olan benzerlikleri dikkati çekti. Gülsim Ali'nin ablasını gören hayranları, "Güzelliğini kimden aldığın belli" tarzında yorumlar yaptı.

TRT 1 ekranlarında yer alan Gönül Dağı dizisinde boy gösteren Gülsim Ali İlhan, Dilek karakterine hayat veriyor.

Bozkırın ortasında yaptığı icatlarla var olan Taner'in büyük aşkı Dilek'i canlandıran İlhan, bu role fazlasıyla yakıştı.

Daha önce birçok projede yer alan ama adını Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Aslıhan ile duyuran İlhan, Gönül Dağı'nda ise ününe ün kattı.

Oyunculuğu ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken İlhan'ın hayat verdiği Dilek, masum ve sakin yapılı bir kadın.

Taner'e olan aşkı için kasabadan ayrılmayan ve sahip olduklarını elinin tersiyle iten Dilek, seyirci tarafından benimsendi.

Gülsim Ali'nin bu başarısı her yerde konuşulurken, hayranları oyuncunun özel hayatını ve ailesini mercek altına aldı.

Gülsim Ali'nin yurt dışında yaşayan ablasını görenler şaşırıp kaldı. Güzel oyuncunun ablasına olan benzerliği dikkati çekti.

GÜLSİM ALİ VE ABLASI

Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızı olan Gülsim Ali'nin ablasını görenler, şoke oldu. Abla-kardeşin benzerliği ve güzelliği ise dikkatleri çeken bir diğer detaydı...

Sosyal medyada sık sık birlikte yer aldıkları karelerini paylaşan ikili, benzerlikleriyle hayranlarından tam not aldı.

Ailesi Almanya'da olan Gülsim Ali, onları görmek için bolca seyahat ediyor. Ailesine oldukça düşkün olan Ali, ablasının güzelliği ile bir kez daha adından söz ettirmiş oldu.

Ali'nin ablası ise sosyal medyada göz önünde olmayı sevmiyor. Ancak Gülsim Ali, yaptığı paylaşımlarla ablasını hayranlarına gösteriyor.