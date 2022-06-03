Gönül Dağı'nın Dilek'i havuz başında güneş banyosu yaptı, kolundaki iz dikkat çekti! 'Pürüzsüz tenine ne oldu'

Gönül Dağı'nın Dilek'i havuz başında güneş banyosu yaptı, kolundaki iz dikkat çekti! 'Pürüzsüz tenine ne oldu'

Gönül Dağı adlı dizide canlandırdığı Dilek karakteri ile beğeni toplayan güzel oyuncu Gülsüm Ali İlhan, havuz kenarında poz verdi. Ali'nin kolundaki yara görüntüsü, herkesi meraklandırdı.

TRT1 ekranlarında en çok izlenen dizilerinden biri olan Gönül Dağı, konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan yapımlar arasında.

Dizide canlandırdığı Dilek karakteri ile yediden yetmişe herkesi kendine hayran bırakan güzel oyuncu Gülsüm Ali İlhan, yakından takip edilen isimlerden.

Bulgaristan Rusçuk'ta dünyaya gelen Gülsim Ali, 2 milyona yakın takipçisiyle her anını paylaşıyor.

Hikayesi bittiği için projeden ayrıldığını duyuran Gülsim Ali, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla takipçilerini büyüledi.

Instagram'ı aktif kullanan İlhan, uçuş uçuş elbisesiyle havuz başına geçti.

Kolundaki iz korkuttu

27 yaşındaki başarılı oyuncunun güneş banyosu yaptığı kareleri takipçilerinden büyük beğeni aldı.

Öte yandan kolunda bir iz olduğu görülen Gülsim Ali, takipçilerini korkuttu. Merak eden sevenleri, "Koluna ne oldu", "İyi misin", "Kolundaki ne izi" yorumlarını bıraktı.

Gülsim Ali'nin diğer fotoğraflarından yola çıkan takipçileri, doğum izi veya küçüklükten kalma bir yara izi olduğunu iddia etti.

İşte Gülsim Ali'nin yeni paylaşımı...