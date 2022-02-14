Gönül Dağı'nın Dilek'i ıslak saçları ve dekolteli elbisesiyle İstanbul'u aydınlattı! 'Boğazın incisi gibisin'

Gönül Dağı'nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, özel bir çekim için İstanbul'a geldi. Boğaz manzaralı bir otelde Cem Talu'ya poz veren İlhan, güzelliği ile görenleri büyüledi.

TRT ekranlarında yayınlanan Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin yönetmen koltuğunda Yahya Samancı otururken, yapımcılığını ise Ferhat Eşsiz üstleniyor.

Her Cumartesi ekrana gelen ve çekimleri Sivrihisar'da yapılan dizi, bozkırın ortasında yaşanan birbirinden farklı hikayeleri seyirci ile buluşturuyor.

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya'nın başrolünde yer aldığı dizi, genç oyunculara şans vermesiyle beğeni topluyor.

Dizide Berk Atan'ın partneri olan başarılı ve güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan ise Dilek karakterine hayat veriyor.

Diriliş Ertuğrul dizisinden tanıdığımız genç oyuncu, masmavi gözleri ve sempatik halleri ile izleyenlerin gönlünde taht kurdu.

Özel hayatından ziyade kariyeri ile gündeme gelen oyuncu sosyal medyasına ise en güzel karelerini koyuyor.

Özel bir çekim için diziye ara verip soluğu İstanbul'da alan Gülsim Ali İlhan, Cem Talu'ya poz verdi.

GÜLSİM ALİ İLHAN BAŞ DÖNDÜRDÜ

Cem Talu'ya özel bir otelin terasında birbirinden güzel pozlar veren Gülsim Ali İlhan, adeta göz kamaştırdı.

Siyahlar içerisinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu, çektirdiği kareleri Instagram'da post olarak paylaştı.

Instagram'da paylaştığı karelere çok sayıda yorum ve beğeni alan oyuncuya, "İnci gibisin," "Çok güzelsin," "Işıldıyorsun!" tarzında sayısız övgü geldi.

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Aslıhan karakterinin ardından şöhret basamaklarını hızla çıkan oyuncu, Gönül Dağı'nda zirveye ulaştı.

Bulgaristan doğumlu olan ve adı bir dönem Durul Bazan'la aşk dedikodularına karışan Gülsim Ali; Bulgarca, Türkçe, İngilizce ve Japonca dillerini bilirken, Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi.