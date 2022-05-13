Gönül Dağı'nın Dilek'i kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle ortalığı yıktı! 'Açmadığın yerin kalmadı'

Gönül Dağı'nın Dilek'i kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle ortalığı yıktı! 'Açmadığın yerin kalmadı'

Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Derin yırtmaçlı yeşil elbisesiyle poz veren İlhan, takipçilerinden tam not aldı.

Oyunculuğa 2012 yılında başrolünde Hazal Kaya'nın yer aldığı Son Yaz Balkanlar dizisiyle başlayan Gülsim Ali İlhan, ardından Seddülbahir 32 Saat dizisinde boy gösterdi.

2016 yılında başrolünü Yusuf Çim ile paylaştığı Hanım Köylü dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Gülsim Ali İlhan, Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Aslıhan karakteri ile büyük bir üne kavuştu.

2019 yılında Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan Gülsim Ali, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Başrolünü Berk Atan ile paylaştığı dizide hayat verdiği Dilek karakteriyle yıldızını iyice parlatan güzel oyuncu, birbirinden güzel karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Başarılı performansının yanı sıra duru güzelliğiyle de kendine hayran bırakan oyuncu, son paylaşımıyla hayranlarını mest etti.

Yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Gülsim Ali İlhan, önceki gün başrolünde yer aldığı Kurtuluş Hattı filminin galasına katıldı.

Galada derin yırtmaçlı yeşil bir elbise tercih eden Gülsim Ali, kusursuz fiziğiyle görenleri büyüledi.

Gala sonrası otel odasında yırtmaçlı elbisesiyle peş peşe poz veren güzel oyuncu, çekildiği kareleri takipçileriyle paylaştı.

27 yaşındaki oyuncunun fotoğraflarına beğeni yağarken ''Tam bir taş bebek'', ''Bu güzellik halis mi'', ''İçinin güzelliği dışa taşmış'', ''Açmadığın yerin kalmadı'' gibi yorumlar yapıldı.

Ünü Türkiye sınırlarını aşan Gülsim Ali'ye Pakistan, Hindistan gibi ülkelerdeki hayranlarından da bolca yorum geldi.