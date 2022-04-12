Gönül Dağı'nın Dilek'i kıvrak çıktı, dekolteli elbisesiyle fiziğini konuşturdu! 'Aman kasabalı görmesin'

Gönül Dağı dizisinde Dilek'e hayat veren Gülsim Ali İlhan'ın özel bir çekim için kamera karşısına geçtiği ve çok eğlendiği görüldü. Makyaj yapıldığı sırada dans eden İlhan, beğeni rekorları kırdı.

18 Şubat 1995 yılında Bulgaristan'da dünyaya gelen Gülsim Ali İlhan, Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi.

2012 yılında oyunculuğa adım atan Gülsim Ali İlhan, başrolünde Hazal Kaya’nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde yer aldı.

Seddülbahir 32 Saat adlı dizide hemşire rolünü canlandıran Ali, Yusuf Çim ile birlikte 2016 yılında Hanım Köylü dizisinde İlkgün'e hayat verdi.

Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Aslıhan ile büyük bir üne kavuşan Gülsim Ali, 2019 yılında ise Payitaht Abdülhamid dizisinde Gülcemal olarak boy gösterdi.

Şimdilerde Anadolu insanının hikayelerini anlatan Gönül Dağı'nda yer alan oyuncu, Dilek karakteri ile başarılarını taçlandırdı.

Masmavi gözleri ve uzun boyu ile rol arkadaşı Berk Atan'la iyi bir uyum sergileyen Gülsim Ali, birbirinden özel karelerini ise sosyal medyadan yayınlıyor.

Sosyal medya hesabından dans ettiği anları yayınlayan Gülsim Ali, simsiyah elbisesi sayesinde göz kamaştırdı.

Gülsim Ali İlhan'ın neşeli halleri

Özel bir çekim için kamera karşısına geçen Gülsim Ali İlhan, güzelliği ile bir kez daha göz doldurdu. Kusursuz makyajı ve giydiği siyah elbisesi ile parıldayan Gülsim Ali, hayranlarının içini ısıttı.

Sık sık özel çekimlerde yer alan Gülsim Ali'nin mavi gözlerini ortaya çıkaran makyajı yapılırken dans etmesi, hayranlarından yorum üstüne yorum aldı.

Ünlü oyuncuya, "Bu ne güzellik bu ne kıvraklık" diyenlerin dışında da diziye dair yorumlar geldi.

Bazıları, "Aman Dilek kasabalı görmesin" demekten kendisini alamadı. İlhan ise sosyal medyanın hikaye kısmından güzelliğini sergilemeye devam edecek gibi duruyor.