Gönül Dağı'nın Dilek'i sahil kenarına geçti, saçlarını savurdu! Pozlarıyla sosyal medyayı ateşe verdi

Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali, kumsalda verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. Güzelliği ve fit oluşuyla dikkati çeken ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel ve sıcak hikayeleriyle cumartesi akşamlarını renklendirmeye devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Hazal Çağlar ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle izleyicisinden tam not almayı başarıyor.

Bozkırın ortasında yeşermeye çalışan insanların birbirinden farklı hikayelerini konu edinen dizide Gülsim Ali İlhan, Taner'in büyük aşkı Dilek karakterine hayat veriyor.

Bu dizi sayesinde adını geniş kitlelere duyuran ve herkesin sevdiği bir isim haline gelen Gülsim Ali; Dilek'in naif, sakin ve yardımsever tavrını izleyicilere başarı ile yansıtıyor.

Taner karakterini canlandıran Berk Atan ile iyi bir uyum yakalayan Gülsim Ali İlhan, başarılı oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de beğeni topluyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gülsim Ali, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram'da 2 milyona yakın takipçiye sahip olan güzel oyuncu, son paylaştığı karelerle sosyal medyaya damga vurdu.

KUMSAL POZLARI MEST ETTİ

Gönül Dağı'nda hayat verdiği 'Dilek' karakteriyle kalpleri fetheden güzel oyuncu Gülsim Ali, kumsalda verdiği pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Güzelliği ve fit haliyle dikkati çeken Gülsim Ali'nin paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü oyuncuya, ''Güzeller güzeli'', ''Peri kızı'', ''Fotoğraf istedik bomba değil'' gibi yorumlar yapıldı.

Attığı her adımla adından söz ettiren İlhan, bir dönem kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile yaşadığı aşkla da çok konuşulmuştu.